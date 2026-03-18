Jéghideg tekintet és végtelen lábak – Daria Strokous, az orosz szupermodell fotói odaszögeznek a képernyő elé

A megjelenése inkább atmoszféra, mint egyszerű látvány. Daria Strokous igazi modellalkat, a lábai elképesztően hosszak és formásak, az arca szinte szoborszerű, vonásai letisztultak, szabályosak, mintha úgy rajzolták volna.
Daria Strokous orosz divatmodell, színésznő és fotós, az orosz szupermodellek új generációjának egyik legerősebb karakterű alakja. A nemzetközi divatvilág a kifutókról és a nagyszabású kampányokból ismeri; dolgozott többek között a Dior, a Louis Vuitton és a Prada projektjeiben.
Daria Strokous nem az a nő, aki egyetlen pillanat alatt „kiabál” a képről. Inkább az történik, hogy először végignézed a fotót, majd visszanézel rá még egyszer.
