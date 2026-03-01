Hírlevél
hógolyócsata

Dermesztő csata mínuszokban, így néz ki a Yukigassen

A világ egyik legkülönlegesebb téli sportja Japánból indult, és ma már igazi nemzetközi szenzációnak számít. A Yukigassen, amely japánul hógolyócsatát jelent, mára komoly szabályrendszerrel, védőfelszereléssel zajló taktikai küzdelemmé nőtte ki magát.
A Yukigassen egy csapatjáték, amely 1988-ban alakult ki a Hokkaidó szigetén. A japánok egy egyszerű gyerekkori időtöltésből faragtak komoly sportágat, amely ma már nemcsak Japánban, hanem Európában és Észak-Amerikában is hódít.
A Yukigassen lényege első hallásra egyszerű: hógolyócsata. A valóságban azonban precízen megszervezett, szabályozott és rendkívül taktikus összecsapásról van szó, ahol a gyorsaság, az együttműködés és a stratégiai gondolkodás éppolyan fontos, mint a pontos célzás.

A hógolyókat egy speciális gép készíti, átlagos átmérője 6,5-7 centiméter

Fotó: YUICHI YAMAZAKI / AFP
A hógolyókat egy speciális gép készíti, átlagos átmérője 6,5-7 centiméter
Fotó: YUICHI YAMAZAKI / AFP

A mérkőzéseken két csapat küzd meg egymással, mindkét oldalon hét-hét játékos lép pályára, ahol hófalak mögé lehet elbújni a záporozó hógolyók elől. Ezek a mesterséges fedezékek teszik igazán taktikussá a játékot, a csapatok előre kidolgozott stratégiák alapján mozognak, támadnak és védekeznek. A térfeleken egy különleges pont is található, ide helyezik el a csapat zászlaját. 

A játék célja, átmenni a másik csapat térfelére és elhozni a zászlajukat.

Akit eltaláltak a hógolyóval, az kiesik. Egy mérkőzés három percig tart, az a győztes, aki először elhozta a másik csapat zászlaját, vagy az ellenfél összes játékosát kidobta. Ha ez nem sikerül, akkor a játékidő lejártával az dönt, hogy kinek van a pályán több játékosa. A meccset az nyeri, aki két háromperces csatát is megnyert.

A hógolyókat egy speciális gép készíti, amely jégkockákhoz hasonló sablont használ. Ennek köszönhetően minden hógolyó megfelel a szabványnak: az átlagos átmérőjük 6,5–7 centiméter. Egy csapat egy menetben összesen 90 darab hógolyót használhat fel.

Yukigassen, hógolyócsata, sport, Japán, hógolyócsataJapán, Players carry snowballs ahead of their match during the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an
Yukigassen, hógolyócsata, sport, Japán, hógolyócsataJapán, A referee counts snowballs ahead of a match during the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an
Yukigassen, hógolyócsata, sport, Japán, hógolyócsataJapán, Players shake hands after their match during the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an active
Yukigassen, hógolyócsata, sport, Japán, hógolyócsataJapán, Players throw snowballs during the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an active volcano in
Yukigassen, hógolyócsata, sport, Japán, hógolyócsataJapán, A player is seen in action during the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an active volcano in
Yukigassen, hógolyócsata, sport, Japán, hógolyócsataJapán, A player throws a snowball during the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an active volcano in
Yukigassen, hógolyócsata, sport, Japán, hógolyócsataJapán, A player throws a snowball during the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an active volcano in
Yukigassen, hógolyócsata, sport, Japán, hógolyócsataJapán, A referee signals safe during a match at the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an active vol
JAPAN-SPORT-OLY
Yukigassen, hógolyócsata, sport, Japán, hógolyócsataJapán, A player throws a snowball during the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an active volcano in
Yukigassen, hógolyócsata, sport, Japán, hógolyócsataJapán, Players throw snowballs during the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an active volcano in no
Yukigassen, hógolyócsata, sport, Japán, hógolyócsataJapán, A player hides behind a shelter during a match at the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an a
Yukigassen, hógolyócsata, sport, Japán, hógolyócsataJapán, A player throws a snowball during the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an active volcano in
Yukigassen, hógolyócsata, sport, Japán, hógolyócsataJapán, A player throws a snowball during the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an active volcano in
Yukigassen, hógolyócsata, sport, Japán, hógolyócsataJapán, Players huddle up ahead of their match during the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an activ
Yukigassen, hógolyócsata, sport, Japán, hógolyócsataJapán, A man photographs a league table during the Showa-shinzan International Yukigassen snowball fight competition in Sobetsu, Hokkaido prefecture on February 21, 2026. At the foot of an active volc
