Dermesztő csata mínuszokban, így néz ki a Yukigassen

A Yukigassen egy csapatjáték, amely 1988-ban alakult ki a Hokkaidó szigetén. A japánok egy egyszerű gyerekkori időtöltésből faragtak komoly sportágat, amely ma már nemcsak Japánban, hanem Európában és Észak-Amerikában is hódít.

A Yukigassen lényege első hallásra egyszerű: hógolyócsata. A valóságban azonban precízen megszervezett, szabályozott és rendkívül taktikus összecsapásról van szó, ahol a gyorsaság, az együttműködés és a stratégiai gondolkodás éppolyan fontos, mint a pontos célzás.

Fotó: YUICHI YAMAZAKI / AFP

A mérkőzéseken két csapat küzd meg egymással, mindkét oldalon hét-hét játékos lép pályára, ahol hófalak mögé lehet elbújni a záporozó hógolyók elől. Ezek a mesterséges fedezékek teszik igazán taktikussá a játékot, a csapatok előre kidolgozott stratégiák alapján mozognak, támadnak és védekeznek. A térfeleken egy különleges pont is található, ide helyezik el a csapat zászlaját.

A játék célja, átmenni a másik csapat térfelére és elhozni a zászlajukat.

Akit eltaláltak a hógolyóval, az kiesik. Egy mérkőzés három percig tart, az a győztes, aki először elhozta a másik csapat zászlaját, vagy az ellenfél összes játékosát kidobta. Ha ez nem sikerül, akkor a játékidő lejártával az dönt, hogy kinek van a pályán több játékosa. A meccset az nyeri, aki két háromperces csatát is megnyert.

A hógolyókat egy speciális gép készíti, amely jégkockákhoz hasonló sablont használ. Ennek köszönhetően minden hógolyó megfelel a szabványnak: az átlagos átmérőjük 6,5–7 centiméter. Egy csapat egy menetben összesen 90 darab hógolyót használhat fel.