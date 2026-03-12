Olyat villant, hogy azonnal odaszegez a székhez – Erin Doherty majdnem mindent megmutat – brutál galéria

A színésznő megjelenése nem klasszikus értelemben vett glamour – inkább nyers és intelligens. Erin Doherty rövid frizurája kiemeli arccsontját, tekintete éles és fókuszált, mintha mindig egy lépéssel előrébb járna. Arcának finom ívei és határozott vonalai különös kettősséget teremtenek: törékenynek tűnik, mégis erőt sugároz.

Erin Doherty angol színésznő, akit Mary Carr szerepében, az „Ezer ütés” című filmben ismertebbé tett. Intenzív jelenléte, precíz mimikája és karakterformáló ereje a fiatal brit színészgeneráció egyik legizgalmasabb tagjává emelte. Erin Doherty, színésznő

Fotó: Doug Peters Erin Doherty 2025-ben Primetime Emmy-díjat nyert az „Adolescence” című filmben nyújtott alakításáért. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Erin Doherty (@erinrdoherty) által megosztott bejegyzés

