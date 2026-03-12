Hírlevél
Olyat villant, hogy azonnal odaszegez a székhez – Erin Doherty majdnem mindent megmutat – brutál galéria

A színésznő megjelenése nem klasszikus értelemben vett glamour – inkább nyers és intelligens. Erin Doherty rövid frizurája kiemeli arccsontját, tekintete éles és fókuszált, mintha mindig egy lépéssel előrébb járna. Arcának finom ívei és határozott vonalai különös kettősséget teremtenek: törékenynek tűnik, mégis erőt sugároz.
Erin Doherty angol színésznő, akit Mary Carr szerepében, az „Ezer ütés” című filmben ismertebbé tett. Intenzív jelenléte, precíz mimikája és karakterformáló ereje a fiatal brit színészgeneráció egyik legizgalmasabb tagjává emelte.

Erin Doherty, színésznő
Erin Doherty, színésznő
Fotó: Doug Peters

Erin Doherty 2025-ben Primetime Emmy-díjat nyert az „Adolescence” című filmben nyújtott alakításáért.

