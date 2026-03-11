A Gettómilliomos sztárja, Freida Pinto brutál dekoltázzsal fotóztatta magát – mutatjuk a szexi képeket

Mély, sötét tekintete szinte ráfeszül a kamerára, mintha pontosan tudná, milyen hatást kelt. Freida Pinto arca finoman metszett, ajkai telt hatásúak, mosolya pedig lassan bontakozik ki – és ettől válik igazán veszélyessé.
Freida Pinto indiai színésznő és modell, a globális szórakoztatóipar meghatározó alakja, akit leginkább a kritikusok által is elismert Gettómilliomos című filmben nyújtott áttörő szerepéről ismerünk.
Freida Pinto nem finomkodik – nála a vonzerő nem kérdés, hanem tény: kontrollált, tudatos és kifejezetten dögös.
