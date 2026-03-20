A bohém rockos stílus és a finom erotika találkozása Grace VanderWaal képein különleges atmoszférát teremt

A rövid frizurák, a merész sminkek és a játékosan rebellis stílus olyan atmoszférát teremtenek körülötte, amely egyszerre fiatalos és meglepően érzéki. Grace VanderWaal nem a klasszikus szépségre épít — sokkal inkább arra a laza, cool, „nem érdekel, mit gondolsz” energiára, amelytől minden fotója él és vibrál.

Vágólapra másolva!

Grace VanderWaal amerikai énekes-dalszerző a New York állambeli Suffernből. Annak idején, 12 évesen megnyerte az NBC America's Got Talent című versenyének 11. évadát, saját dalait énekelve. Grace VanderWaal, énekesnő

Fotó: RW Grace VanderWaal az indie‑pop egyik legkülönlegesebb hangja, aki fiatalon robbant be, mára pedig érett, saját stílusú előadóvá vált. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Grace VanderWaal (@gracevanderwaal) által megosztott bejegyzés

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!