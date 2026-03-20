A bohém rockos stílus és a finom erotika találkozása Grace VanderWaal képein különleges atmoszférát teremt

A rövid frizurák, a merész sminkek és a játékosan rebellis stílus olyan atmoszférát teremtenek körülötte, amely egyszerre fiatalos és meglepően érzéki. Grace VanderWaal nem a klasszikus szépségre épít — sokkal inkább arra a laza, cool, „nem érdekel, mit gondolsz” energiára, amelytől minden fotója él és vibrál.
Grace VanderWaal amerikai énekes-dalszerző a New York állambeli Suffernből. Annak idején, 12 évesen megnyerte az NBC America's Got Talent című versenyének 11. évadát, saját dalait énekelve.
Grace VanderWaal az indie‑pop egyik legkülönlegesebb hangja, aki fiatalon robbant be, mára pedig érett, saját stílusú előadóvá vált.
