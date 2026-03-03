Hailey Bieber csodás mellei nem hagynak kívánnivalót maguk után – ezt a szexi fotókon meg is mutatja

Hailey Bieber amerikai modell, médiaszemélyiség és társasági személyiség, aki a divatipar egyik meghatározó arca lett. Szerepelt már olyan márkák reklámjaiban, mint a Guess, a Ralph Lauren és a Tommy Hilfiger. Nem mellesleg Stephen Baldwin színész lánya.

Fotó: imageSPACE

Hailey Bieber minden fotón érzéki, mégis stílusos összhatást teremt.