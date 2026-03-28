Mintha kiürítették volna a várost, szürreális képek a hatvanas évekből

Az 1960-as évek Budapestje ma már szinte elképzelhetetlen nyugalmat áraszt. A szinte teljesen kihalt utak tátongó ürességét csak egy-egy villamos, néhány személyautó, esetleg egy teherautó törte meg. A múlt képei emlékeztetnek arra, hogy a város ritmusa lassabb volt, kevésbé rohanó, nem dübörgött folyamatosan a motorzaj, nem villogott féklámpák végtelen sora, és nem idegeskedtek az autósok centiről centire araszolva.

Bajcsy-Zsilinszky út, szemben az Andrássy út, 1960

Fotó: Fortepan / FŐMTERV / Domonkos Endre

Mindez persze nem véletlen. Az autótulajdonlás jóval ritkább volt, mint napjainkban, és a közlekedési szokások is jelentősen eltértek a maitól. A tömegközlekedés, különösen a villamos domináns szerepet töltött be, de még ez sem jelentett akkora forgalmat, mint amit ma megszoktunk. A város ritmusa lassabb volt, kevésbé rohanó, és ez az utak képén is egyértelműen meglátszott.

A kontraszt a jelen és a múlt között szinte sokkoló. Ami egykor nyugodt, szinte üres útvonal volt, ma a fővárosi közlekedés egyik legterheltebb szakasza. A folyamatos dugók, a sűrű járműáramlás és a zaj mindennapossá váltak, miközben egyre nehezebb elképzelni azt az időszakot, amikor a Nagykörút inkább hasonlított egy csendes városi sugárútra, mint egy túlterhelt közlekedési főútvonalra.

Döbbenetes fotók a szinte autómentes városról: