Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
színésznő

Hosszú lábak, domináns tekintet – az egzotikus szépségű Jameela Jamil keményen villant

4 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magas, karcsú alakja természetes magabiztossággal tölti ki a teret, hosszú lábai és határozott tartása erőt sugároznak. Jameela Jamil arcvonásai karakteresek, tekintete egyenes és kihívó, mintha mindig készen állna visszanézni. Ha dekoltázst villant, az nem puszta látvány, sokkal inkább állásfoglalás.
Link másolása
Vágólapra másolva!
színésznőaktivistabritműsorvezető

Jameela Jamil brit televíziós műsorvezető, színésznő és aktivista, aki televíziós szerepeivel vált nemzetközileg ismertté. Karrierjét szókimondó stílus, társadalmi érzékenység és erős képernyős jelenlét jellemzi.

Jameela Jamil, színésznő
Jameela Jamil, színésznő
Fotó: imageSPACE

Jameela Jamil

1 2 3
... 11
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!