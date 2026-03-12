Dekoltázs a köbön - Jennifer Ellison, az angol énekes-modell egyszerűen tarol a testével, mutatjuk a képeket

Jennifer Ellison brit színésznő, modell és televíziós személyiség, aki sorozatszerepeivel és médiamegjelenéseivel vált ismertté. Karrierje során a szórakoztatóipar több területén is kipróbálta magát, miközben karakteres, erőteljes vizuális jelenléte végig meghatározó maradt.

Jennifer Ellison, színésznő, énekesnő

Fotó: Digitalprofile / Northfoto

Jennifer Ellison galériája: brutál nőiesség, nulla kompromisszum.