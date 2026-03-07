Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Súlyos dolgokat mondott Orbán Balázs a kampányról

Olvassa el!

Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

színésznő

Dekoltázs felsőfokon, dögös formák minden szögből – Karla Souza legmerészebb fotói

23 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem csupán a ruhái hangsúlyozzák az alakját, hanem az a belső erő is, amellyel belép egy térbe. Karla Souza megjelenése egyszerűen szenvedélyes és tudatosan nőies.
Link másolása
Vágólapra másolva!
színésznőfilmesmexikói

Karla Souza mexikói színésznő, aki filmes és televíziós szerepeivel vált nemzetközileg ismertté. Angol és spanyol nyelvű produkciókban egyaránt dolgozik. Erőteljes jelenléte és tudatos pályaépítése a latin-amerikai filmipar egyik meghatározó alakjává tette.

Karla Souza
Karla Souza, színésznő
Fotó: Faye Sadou / Northfoto

Karla Souza, ahogy ritkán látni – exkluzív válogatás.

1 2 3
... 13
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!