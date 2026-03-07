Dekoltázs felsőfokon, dögös formák minden szögből – Karla Souza legmerészebb fotói

Nem csupán a ruhái hangsúlyozzák az alakját, hanem az a belső erő is, amellyel belép egy térbe. Karla Souza megjelenése egyszerűen szenvedélyes és tudatosan nőies.

Karla Souza mexikói színésznő, aki filmes és televíziós szerepeivel vált nemzetközileg ismertté. Angol és spanyol nyelvű produkciókban egyaránt dolgozik. Erőteljes jelenléte és tudatos pályaépítése a latin-amerikai filmipar egyik meghatározó alakjává tette. Karla Souza, színésznő

Fotó: Faye Sadou / Northfoto Karla Souza, ahogy ritkán látni – exkluzív válogatás. A bejegyzés megtekintése az Instagramon KARLA SOUZA (@karlasouza) által megosztott bejegyzés

