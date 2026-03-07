Dekoltázs felsőfokon, dögös formák minden szögből – Karla Souza legmerészebb fotói

Nem csupán a ruhái hangsúlyozzák az alakját, hanem az a belső erő is, amellyel belép egy térbe. Karla Souza megjelenése egyszerűen szenvedélyes és tudatosan nőies.
Karla Souza mexikói színésznő, aki filmes és televíziós szerepeivel vált nemzetközileg ismertté. Angol és spanyol nyelvű produkciókban egyaránt dolgozik. Erőteljes jelenléte és tudatos pályaépítése a latin-amerikai filmipar egyik meghatározó alakjává tette.
Karla Souza, ahogy ritkán látni – exkluzív válogatás.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!