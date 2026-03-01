Itt a tavasz, azonban Liza Koshy képei már nyári forróságot hoznak – galéria

Ő nem a klasszikus femme fatale, hanem a magabiztos, modern nő megtestesítője. Liza Koshy kifejezetten domináns jelenség: pózai határozottak, kisugárzása vibráló, és minden fotón érezni benne az önazonos, dögös energiát.
Liza Koshy hatalmas népszerűségre tett szert a TikTokon komikus jeleneteinek, könnyen megjegyezhető humorának és karizmatikus személyiségének köszönhetően. Sokoldalú színésznői és humorista tehetsége, valamint a közönségéhez fűződő őszinte kapcsolata tette őt a platform egyik legkedveltebb alakjává.
Íme Liza Koshy fotói, amiket nem lehet szó nélkül hagyni:
