Itt a tavasz, azonban Liza Koshy képei már nyári forróságot hoznak – galéria

Ő nem a klasszikus femme fatale, hanem a magabiztos, modern nő megtestesítője. Liza Koshy kifejezetten domináns jelenség: pózai határozottak, kisugárzása vibráló, és minden fotón érezni benne az önazonos, dögös energiát.

Liza Koshy hatalmas népszerűségre tett szert a TikTokon komikus jeleneteinek, könnyen megjegyezhető humorának és karizmatikus személyiségének köszönhetően. Sokoldalú színésznői és humorista tehetsége, valamint a közönségéhez fűződő őszinte kapcsolata tette őt a platform egyik legkedveltebb alakjává. Liza Koshy, színésznő, influenszer

Fotó: Northfoto Íme Liza Koshy fotói, amiket nem lehet szó nélkül hagyni: A bejegyzés megtekintése az Instagramon Liza Koshy (@lizakoshy) által megosztott bejegyzés

