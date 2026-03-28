Érzéki ajkak, csodás dekoltázs – Michelle Phan, a gyönyörű Youtuber megbabonáz bennünket, mutatjuk a képeit

Michelle szépsége nem az a „belépsz és mindenki rád néz” típus. Michelle Phan az, akit először csak észreveszel, aztán nem tudod nem figyelni. Van benne egy csendes, nagyon is tudatos nőiesség.

Michelle Phan amerikai youtuber, sminkes, vállalkozó és szinkronszínész, aki YouTube-személyiségként vált ismertté. Phan úttörő szépségápolási YouTuber, a YouTube-csatornája több mint 8,9 millió feliratkozóval, 1,1 milliárd megtekintéssel és 385 feltöltött videóval rendelkezik.

Fotó: Piovanotto Marco Michelle Phan letisztult, nyugodt stílusával, kreatív megoldásaival és saját márkáival máig meghatározó alakja a szépségiparnak. A bejegyzés megtekintése az Instagramon 𝓜𝓲𝓬𝓱𝓮𝓵𝓵𝓮 (@michellephan) által megosztott bejegyzés

