Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Eszelős kijelentést tett az ukrán elnöki hivatal vezetője

Ezt látnia kell!

Lángba borult Dubaj ikonikus luxusszállodája – döbbenetes felvételek

influenszer

Nara Aziza Smith akár egy drága ékszer, értékes és nagyon kívánatos – szenvedélyes fotók

47 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Finoman hangsúlyozott formái, lágy vonalai és elegáns stílusa a fotókon különösen harmonikus összhatást keltenek. Nara Aziza Smith természetes bájjal, a kifinomult dekoltázzsal és a magabiztos, csendes vonzerővel hódít.
Link másolása
Vágólapra másolva!
influenszermodellnémet

Nara Aziza Smith egy dél-afrikai-német modell és közösségi média influenszer, aki letisztult, vintage hangulatú videóival és esztétikus vizuális világával vált ismertté.

Nara Aziza Smith - Photo Call pour Le Défilé Valentino "Collection Prêt-à-Porter Automne/Hiver 2025-2026" lors de la Fashion Week de Paris (PFW), le 9 mars 2025. © Olivier Borde /Bestimage “Celebrities at Valentino Fashion Show "Ready-to-Wear Collection Fall/Winter 2025-2026" during Paris Fashion Week, on march 9th 2025. © Olivier Borde /Bestimage
Nara Aziza Smith, modell, influenszer
Fotó: OLIVIER BORDE / BESTIMAGE

Nara Aziza Smith közösségi felületein a klasszikus női szerepek modern értelmezését mutatja be, miközben divat- és lifestyle-témákban is aktív.

1 2 3
... 12
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!