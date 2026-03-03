Hírlevél
szupermodell

A gyönyörű, kajmán-szigeteki szupermodell, Selita Ebanks félmeztelenül állt a kamera elé – durván szexi fotógaléria

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Karcsú, mégis formás alakja a kifutón és fotózásokon is tökéletes arányokkal rajzolódik ki. Selita Ebanks hosszú lábai, hangsúlyos dekoltázsa és karakteres arcvonásai együtt adják azt a dögös kisugárzást, amely egyszerre elegáns és kifejezetten csábító.
szupermodelltelevíziósszínésznő

Selita Ebanks kajmán-szigeteki születésű modell és színésznő, aki a nemzetközi divatvilágban vált ismertté. Világhírű kifutókon és kampányokban szerepelt, miközben televíziós és filmes projektekben is feltűnt.

Selita Ebanks, szupermodell
Selita Ebanks, szupermodell
Fotó: Maurizio D'Avanzo / ipa-agency.n

Selita Ebanks

