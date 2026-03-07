A hét legdögösebb csaja a szupermodell, Selita Ebanks lett az Origo olvasóinak kattintásai alapján – mutatjuk a durván szexi képeket

Karcsú, mégis formás alakja a kifutón és fotózásokon is tökéletes arányokkal rajzolódik ki. Selita Ebanks hosszú lábai, hangsúlyos dekoltázsa és karakteres arcvonásai együtt adják azt a dögös kisugárzást, amely egyszerre elegáns és kifejezetten csábító.
Selita Ebanks kajmán-szigeteki születésű modell és színésznő, aki a nemzetközi divatvilágban vált ismertté. Világhírű kifutókon és kampányokban szerepelt, miközben televíziós és filmes projektekben is feltűnt.
Selita Ebanks galériája egyenesen lenyűgöző.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!