A hónap legjobb csaja címet Snejana Onopka kapta az Origo olvasóitól – mutatjuk a szexi képeit

Klasszikus arcvonásai, karcsú, kifinomult alakja és erőteljes kifutói jelenléte a nemzetközi divatvilág ikonikus alakjává tette. Snejana Onopka minden fotóján látszik a profi modellség és a természetes elegancia.
Snejana Onopka ukrán szupermodell. A kifutó fényeitől a stúdió szelíd árnyékaiig minden fotóban tetten érhető az a fajta hűvös elegancia és klasszikus vonzerő, amitől Snejana nemcsak modell, hanem vizuális figura is.

Snejana Onopka, szupermodell
Fotó: Domine-Wyters / Northfoto

Ez a galéria Snejana Onopka vizuális esszenciáját kapja el, ahol minden kép egy újabb momentum a stílusa és jelenléte sokszínűségéből.

