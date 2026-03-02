Valentina Blanco, a modell, aki még a szaúdi királyságban is fürdőruhában lépett színpadra - mutatjuk a képeit

A fotóin a nőiesség és az erőteljes vizuális jelenlét találkozik. Valentina Blanco mély tekintete és telt ajkai azonnal magukra vonják a figyelmet, pózaiban pedig ott van az a fajta tudatos játékosság, amely a képeket különösen felfokozott hangulatúvá teszi.

Valentina Blanco kolumbiai modell, aki főként divat- és lifestyle-fotóival, valamint közösségi médiás jelenlétével vált ismertté. Valentina Blanco volt az egyetlen kolumbiai modell, aki részt vett Szaúd-Arábia első fürdőruha divatbemutatóján. View this post on Instagram A post shared by Valentina Blanco - Dubai model (@valentinablancoe)

