Véget nem érő dekoltázs és még hosszabb lábak – ez Valery Kaufman, a lenyűgöző orosz modell

A szépsége hűvösen kifinomult. Valery Kaufman arca szinte porcelánszerű, magas arccsontjai és telt ajkai erős, mégis lágy összhatást keltenek. Tekintete távolságtartó, mégis kíváncsivá tesz – mintha nem adná könnyen magát. Alakja karcsú, hosszú lábai és finoman ívelt dereka klasszikus modellarányokat mutatnak.
Valery Kaufman orosz énekesnő és divatmodell, aki a nemzetközi divatvilág kifutóin és prémium kampányaiban vált ismertté. A high fashion világ egyik meghatározó arca.
Valery Kaufman hűvös szépsége lenyűgöző ebben a forró galériában.
