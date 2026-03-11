Véget nem érő dekoltázs és még hosszabb lábak – ez Valery Kaufman, a lenyűgöző orosz modell

A szépsége hűvösen kifinomult. Valery Kaufman arca szinte porcelánszerű, magas arccsontjai és telt ajkai erős, mégis lágy összhatást keltenek. Tekintete távolságtartó, mégis kíváncsivá tesz – mintha nem adná könnyen magát. Alakja karcsú, hosszú lábai és finoman ívelt dereka klasszikus modellarányokat mutatnak.

Valery Kaufman orosz énekesnő és divatmodell, aki a nemzetközi divatvilág kifutóin és prémium kampányaiban vált ismertté. A high fashion világ egyik meghatározó arca. Valery Kaufman, modell

Fotó: JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE Valery Kaufman hűvös szépsége lenyűgöző ebben a forró galériában. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Valery Kaufman Varsano (@valerykaufman) által megosztott bejegyzés

