Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
országos bajnokság

Trapéznadrág, benzingőz és rekorddöntés: így versenyeztek 1974-ben Budapesten – galéria

11 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Különleges időutazásra hív a Fortepan képgyűjtése: az 1974-ben készült felvételeken a budapesti XI. kerületben található Budaörsi repülőtér aszfaltján nem valódi versenyautók, hanem aprólékosan kidolgozott modellautók száguldanak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
országos bajnokságfortepanbudaörsi repülőtérurbán tamás

A fotók tanúsága szerint a repülőtér adott otthont a sebességi versenyautó-modellek országos bajnokságának, amely akkoriban komoly érdeklődést váltott ki a technika és a motorsport szerelmesei körében. A gondosan megépített, belső égésű motorral hajtott modellek elképesztő tempóra voltak képesek, a versenyzők pedig centiméteres pontossággal irányították őket a kijelölt pályán.

1974, Fortepan, sebességi versenyautó-modellek országos bajnoksága, sebességiversenyautómodellek, galéria, 2026
1974, Budaörsi repülőtér – sebességi versenyautó-modellek országos bajnoksága
Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

A fennmaradt képek nemcsak a korszak technikai színvonalát idézik fel, hanem a hetvenes évek hangulatát is: trapéznadrágos nézők, koncentráló versenyzők sorakoznak az aszfalt szélén.

A Budaörsi repülőtér a magyar repüléstörténet egyik ikonikus helyszíne, amely a hetvenes években nemcsak légi, hanem földi „száguldásnak” is teret adott. A XI. kerület határában fekvő repülőtéren kialakított pálya ideális, sík területet biztosított a nagy sebességű modellek számára.

A Fortepan képei ma már kordokumentumok: egy letűnt korszak technikai lelkesedését, közösségi élményét és a magyar modellezősport egyik látványos fejezetét őrzik – amikor 1974-ben a budaörsi aszfalton nem repülők, hanem parányi versenyautók döntögettek rekordokat.

Korábbi autós témájú cikkeinkben az 1936-os Magyar Automobil Grand Prix, egy 1965-ös Porsche-találkozó, az 1969-es Budapest Nagydíj, valamint az 1978-as Volán Tröszt teherautócross-verseny képeit gyűjtöttük össze.

1974, Fortepan, sebességi versenyautó-modellek országos bajnoksága, sebességiversenyautómodellek, galéria, 2026
1974, Fortepan, sebességi versenyautó-modellek országos bajnoksága, sebességiversenyautómodellek, galéria, 2026
1974, Fortepan, sebességi versenyautó-modellek országos bajnoksága, sebességiversenyautómodellek, galéria, 2026
1974, Fortepan, sebességi versenyautó-modellek országos bajnoksága, sebességiversenyautómodellek, galéria, 2026
1974, Fortepan, sebességi versenyautó-modellek országos bajnoksága, sebességiversenyautómodellek, galéria, 2026
1974, Fortepan, sebességi versenyautó-modellek országos bajnoksága, sebességiversenyautómodellek, galéria, 2026
1974, Fortepan, sebességi versenyautó-modellek országos bajnoksága, sebességiversenyautómodellek, galéria, 2026
Galéria: Képeken a sebességi versenyautó-modellek országos bajnoksága
1/7
1974, Budaörsi repülőtér – sebességi versenyautó-modellek országos bajnoksága

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!