Trapéznadrág, benzingőz és rekorddöntés: így versenyeztek 1974-ben Budapesten – galéria

A fotók tanúsága szerint a repülőtér adott otthont a sebességi versenyautó-modellek országos bajnokságának, amely akkoriban komoly érdeklődést váltott ki a technika és a motorsport szerelmesei körében. A gondosan megépített, belső égésű motorral hajtott modellek elképesztő tempóra voltak képesek, a versenyzők pedig centiméteres pontossággal irányították őket a kijelölt pályán.

1974, Budaörsi repülőtér – sebességi versenyautó-modellek országos bajnoksága

Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

A fennmaradt képek nemcsak a korszak technikai színvonalát idézik fel, hanem a hetvenes évek hangulatát is: trapéznadrágos nézők, koncentráló versenyzők sorakoznak az aszfalt szélén.

A Budaörsi repülőtér a magyar repüléstörténet egyik ikonikus helyszíne, amely a hetvenes években nemcsak légi, hanem földi „száguldásnak” is teret adott. A XI. kerület határában fekvő repülőtéren kialakított pálya ideális, sík területet biztosított a nagy sebességű modellek számára.

A Fortepan képei ma már kordokumentumok: egy letűnt korszak technikai lelkesedését, közösségi élményét és a magyar modellezősport egyik látványos fejezetét őrzik – amikor 1974-ben a budaörsi aszfalton nem repülők, hanem parányi versenyautók döntögettek rekordokat.

