Zhang Ziyi porcelánszerű szépségével és csodás dekoltázsával bűvöli el a nézőit – szexi galéria

A selymes, sötét haj, a karcsú, kecses alkat és a mozdulataiban rejlő harcos energia különleges, időtlen szépséget ad neki. Zhang Ziyi kisugárzása csendes, de intenzív, a jelenléte olyan, mint egy tökéletesen kivitelezett mozdulat: finom, kontrollált és hipnotikusan erős.
Zhang Ziyi, Kína egyik legelismertebb színésznője, aki a Tigris és sárkány, a Hős és a Geisha emlékiratai révén vált nemzetközi filmsztárrá. Neve egyet jelent a kecsességgel, a tehetséggel és az elhivatottsággal. Elkötelezettsége a mestersége iránt, rendíthetetlen elszántsága és a tökéletességre való törekvése nemcsak Kínában tette ismertté, hanem a világ mozijában is elismert alakká.
Legyen szó lélegzetelállító táncmozdulatairól vagy magával ragadó színészi képességeiről, Zhang Ziyi hozzájárulása a szórakoztóiparhoz elvitathatatlan.
