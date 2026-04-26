A kísértetváros, ahol vadon élő állatok járják az egykor halálos zónát – hátborzongató galéria

1986. április 26-án következett be az emberiség történetének legsúlyosabb nukleáris katasztrófája a csernobili atomerőműben. Az atomerőmű 4-es blokkjának robbanása után a közeli Pripjaty városát, ahol főként a dolgozók és családjaik éltek, evakuálták, és a helyszín azóta is elhagyatott szellemvárosként, a felejtés zónájaként funkcionál.
Pripjatycsernobili atomkatasztrófakísértetvároscsernobili atomerőmű

1986. április 26-án hajnalban a csernobili atomerőműben egy biztonsági teszt közben a reaktor túlhevült és felrobbant, hatalmas mennyiségű radioaktív anyagot juttatva a légkörbe. A közeli 49-50 ezer lakosú Pripjaty városát, ahol az átlagéletkor 26 év volt, és az erőmű dogozói, valamint családjaik éltek, csak 36 órával a robbanás után evakuálták. A hivatalos tájékoztatás szerint a lakóknak csupán néhány napra kellett elhagyniuk otthonaikat, de soha nem tértek vissza. 

CHERNOBYL - UKRAINE: What began as a routine safety test on 26 April 1986 turned into the worst nuclear disaster in history. On that day, Reactor 4 of the Vladimir Ilyich Lenin Nuclear Power Plant, widely known as the Chernobyl Nuclear Power Plant, exploded. Forty years have now passed, and Ukraine, then still part of the Soviet Union, finds itself at war with a new enemy. A gas mask photographed on 7 April 2026 in an abandoned school in Pripyat. - 20260407_PD18029 (Photo by NINA MESITZ / APA-PictureDesk via AFP)
1986. április 26-án egy biztonsági tesztként indult, majd a történelem legsúlyosabb nukleáris katasztrófájává vált
Fotó:  NINA MESITZ / APA-PictureDesk via AFP

Ma Pripjaty kísértetváros, az iskolákban ott maradtak a tankönyvek, az óvodában a játékok, az utcákon pedig a természet vette át az uralmat. Pripjaty azóta is mementóként áll, az épületeket benőtte a növényzet, az idő megállt. A 30 kilométeres elzárt zóna továbbra is szennyezett maradt, paradox módon egyfajta vadvédelmi területté vált, ahol a farkasok, barnamedvék és más vadállatok populációja megnövekedett az emberi jelenlét hiányában. Pripjaty mára a „dark turizmus" egyik célpontja is lett, ugyanakkor a terület a mai napig jelentős sugárveszélyt rejt.

A tragédia világszerte felgyorsította a nukleáris biztonsági reformokat, de egyben mély nyomot hagyott az emberiség kollektív emlékezetében. 

40 YEARS SINCE CHERNOBYL-AREA BECAME A MILITARY EXCLUSION ZONE
40 YEARS SINCE CHERNOBYL-AREA BECAME A MILITARY EXCLUSION ZONE
40 YEARS SINCE CHERNOBYL-AREA BECAME A MILITARY EXCLUSION ZONE
40 YEARS SINCE CHERNOBYL-AREA BECAME A MILITARY EXCLUSION ZONE
UKRAINE-CRISIS/
UKRAINE-CRISIS/
40 YEARS SINCE CHERNOBYL-AREA BECAME A MILITARY EXCLUSION ZONE
UKRAINE-CRISIS/
40 YEARS SINCE CHERNOBYL-AREA BECAME A MILITARY EXCLUSION ZONE
40 YEARS SINCE CHERNOBYL-AREA BECAME A MILITARY EXCLUSION ZONE
40 YEARS SINCE CHERNOBYL-AREA BECAME A MILITARY EXCLUSION ZONE
40 YEARS SINCE CHERNOBYL-AREA BECAME A MILITARY EXCLUSION ZONE
40 YEARS SINCE CHERNOBYL-AREA BECAME A MILITARY EXCLUSION ZONE
Galéria: Pripjaty, a város, ahol megállt az idő
1986. április 26-án egy biztonsági tesztként indult, majd a történelem legsúlyosabb nukleáris katasztrófájává vált

 

