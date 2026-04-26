A kísértetváros, ahol vadon élő állatok járják az egykor halálos zónát – hátborzongató galéria

1986. április 26-án hajnalban a csernobili atomerőműben egy biztonsági teszt közben a reaktor túlhevült és felrobbant, hatalmas mennyiségű radioaktív anyagot juttatva a légkörbe. A közeli 49-50 ezer lakosú Pripjaty városát, ahol az átlagéletkor 26 év volt, és az erőmű dogozói, valamint családjaik éltek, csak 36 órával a robbanás után evakuálták. A hivatalos tájékoztatás szerint a lakóknak csupán néhány napra kellett elhagyniuk otthonaikat, de soha nem tértek vissza.

1986. április 26-án egy biztonsági tesztként indult, majd a történelem legsúlyosabb nukleáris katasztrófájává vált

Ma Pripjaty kísértetváros, az iskolákban ott maradtak a tankönyvek, az óvodában a játékok, az utcákon pedig a természet vette át az uralmat. Pripjaty azóta is mementóként áll, az épületeket benőtte a növényzet, az idő megállt. A 30 kilométeres elzárt zóna továbbra is szennyezett maradt, paradox módon egyfajta vadvédelmi területté vált, ahol a farkasok, barnamedvék és más vadállatok populációja megnövekedett az emberi jelenlét hiányában. Pripjaty mára a „dark turizmus" egyik célpontja is lett, ugyanakkor a terület a mai napig jelentős sugárveszélyt rejt.

A tragédia világszerte felgyorsította a nukleáris biztonsági reformokat, de egyben mély nyomot hagyott az emberiség kollektív emlékezetében.