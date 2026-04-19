A véletlen felfedezés, amely örökre megváltoztatta a pszichiátriát

A Sandoz gyógyszergyár kutatójaként Albert Hofmann eredetileg a vérkeringést serkentő gyógyszert keresett az anyarozs nevű gombából kivont vegyületek között. Az LSD-25-öt – mint huszonötödik ilyen származékot – 1938-ban szintetizálta először, de mivel az állatkísérletek nem hozták a várt eredményt, a kutatást lezárták. Öt évvel később azonban egy megmagyarázhatatlan megérzéstől vezérelve Hofmann újra elővette az anyagot. Erről korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk.

Egy látogató belép az „LSD, egy problémás gyermek 75 éve” című kiállításra a Svájci Nemzeti Könyvtárban, 2018. szeptember 21-én

A híres „Bicycle Day” (Bicikli-nap) során dokumentált tapasztalatai – a hangok „látása”, a térmélység megszűnése és az időérzék felborulása – kezdetben a pszichiátriát forradalmasították. Az 1950-es években az LSD-t Delysid néven legális gyógyszerként forgalmazták, és világszerte használták az alkoholizmus, az alkoholos szorongás és az önismereti zavarok kezelésére. Míg első alkalommal egy véletlen baleset folytán, a bőrén keresztül szívódott fel az anyag, a híres biciklis utazás napján Hofmann már tudatosan és szándékosan vette be a vegyületet, hogy pontosan megfigyelje annak hatásait.