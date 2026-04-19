A véletlen felfedezés, amely örökre megváltoztatta a pszichiátriát

A Sandoz gyógyszergyár kutatójaként Albert Hofmann eredetileg a vérkeringést serkentő gyógyszert keresett az anyarozs nevű gombából kivont vegyületek között. Az LSD-25-öt – mint huszonötödik ilyen származékot – 1938-ban szintetizálta először, de mivel az állatkísérletek nem hozták a várt eredményt, a kutatást lezárták. Öt évvel később azonban egy megmagyarázhatatlan megérzéstől vezérelve Hofmann újra elővette az anyagot. Erről korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk.
A híres „Bicycle Day” (Bicikli-nap) során dokumentált tapasztalatai – a hangok „látása”, a térmélység megszűnése és az időérzék felborulása – kezdetben a pszichiátriát forradalmasították. Az 1950-es években az LSD-t Delysid néven legális gyógyszerként forgalmazták, és világszerte használták az alkoholizmus, az alkoholos szorongás és az önismereti zavarok kezelésére. Míg első alkalommal egy véletlen baleset folytán, a bőrén keresztül szívódott fel az anyag, a híres biciklis utazás napján Hofmann már tudatosan és szándékosan vette be a vegyületet, hogy pontosan megfigyelje annak hatásait.
"Hazafelé menet az állapotom ijesztő méreteket öltött. Minden, ami a látóterembe került, hullámzott, és torz volt, mintha egy görbe tükörben néztem volna. Úgy éreztem, egy helyben állok a biciklivel, pedig az asszisztensem később azt mondta, nagyon gyorsan tekertem."
A későbbi évtizedekben az anyag kikerült a kontrollált környezetből és a hippimozgalom jelképévé vált, ami 1968-ra a teljes betiltásához vezetett. Napjainkban azonban a tudomány ismét a vegyület felé fordult: neves egyetemek kutatják, hogy mikrodózisokban alkalmazva segíthet-e a gyógyíthatatlan betegek depressziójának enyhítésében.
Fontos megjegyezni, hogy az LSD kiszámíthatatlan pszichológiai hatásai és a lappangó mentális zavarok felszínre hozatala miatt a legtöbb országban ma is szigorúan tiltott, kábítószernek minősülő anyag.