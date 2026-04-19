Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt látta már?

albert hofmann

A véletlen felfedezés, amely örökre megváltoztatta a pszichiátriát

5 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
1943. április 19-én egy bázeli laboratórium kutatója, Dr. Albert Hofmann különös kísérletet hajtott végre önmagán. Egy öt évvel korábban előállított, de félretett vegyület, az LSD-25 hatásait vizsgálta, miután néhány nappal korábban véletlenül a bőrére került egy parányi mennyiség. A kutató nem sejtette, hogy a hazafelé tartó kerékpárútja során átélt érzékszervi torzulások nemcsak az ő életét, hanem a XX. század orvostudományát és társadalmát is felforgatják.
A Sandoz gyógyszergyár kutatójaként Albert Hofmann eredetileg a vérkeringést serkentő gyógyszert keresett az anyarozs nevű gombából kivont vegyületek között. Az LSD-25-öt – mint huszonötödik ilyen származékot – 1938-ban szintetizálta először, de mivel az állatkísérletek nem hozták a várt eredményt, a kutatást lezárták. Öt évvel később azonban egy megmagyarázhatatlan megérzéstől vezérelve Hofmann újra elővette az anyagot. Erről korábbi cikkünkben részletesebben is írtunk.

A visitor enters the exhibition entitled "LSD, the 75 Years of a Problem Child" at the Swiss National Library on September 21, 2018 in Bern. Lysergic acid diethylamide was labelled a "problem child" by Late Swiss chemist Albert Hofmann who accidentally discovered its hallucinogenic properties while doing lab work for the pharmaceutical company Sandoz in 1943. As it turns 75, the drug known as LSD may finally be changing its image. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
Egy látogató belép az „LSD, egy problémás gyermek 75 éve” című kiállításra a Svájci Nemzeti Könyvtárban, 2018. szeptember 21-én
Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A híres „Bicycle Day” (Bicikli-nap) során dokumentált tapasztalatai – a hangok „látása”, a térmélység megszűnése és az időérzék felborulása – kezdetben a pszichiátriát forradalmasították. Az 1950-es években az LSD-t Delysid néven legális gyógyszerként forgalmazták, és világszerte használták az alkoholizmus, az alkoholos szorongás és az önismereti zavarok kezelésére. Míg első alkalommal egy véletlen baleset folytán, a bőrén keresztül szívódott fel az anyag, a híres biciklis utazás napján Hofmann már tudatosan és szándékosan vette be a vegyületet, hogy pontosan megfigyelje annak hatásait.

 

1943. április: Egy tudatos elme kalandja az ismeretlen molekulák világában
Galéria: Egy tudatos elme kalandja az ismeretlen molekulák világában
1/11
Albert Hofmann, 1976

 

"Hazafelé menet az állapotom ijesztő méreteket öltött. Minden, ami a látóterembe került, hullámzott, és torz volt, mintha egy görbe tükörben néztem volna. Úgy éreztem, egy helyben állok a biciklivel, pedig az asszisztensem később azt mondta, nagyon gyorsan tekertem."

A későbbi évtizedekben az anyag kikerült a kontrollált környezetből és a hippimozgalom jelképévé vált, ami 1968-ra a teljes betiltásához vezetett. Napjainkban azonban a tudomány ismét a vegyület felé fordult: neves egyetemek kutatják, hogy mikrodózisokban alkalmazva segíthet-e a gyógyíthatatlan betegek depressziójának enyhítésében.

 

Fontos megjegyezni, hogy az LSD kiszámíthatatlan pszichológiai hatásai és a lappangó mentális zavarok felszínre hozatala miatt a legtöbb országban ma is szigorúan tiltott, kábítószernek minősülő anyag.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!