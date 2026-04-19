Brooklyn Decker klasszikus amerikai bombázó, gyönyörű, hosszú lábakkal – dögös fotók

Ő az a nő, akire ha ránézel, rögtön tudod, hogy tökéletes. Brooklyn Decker szőke, magas, formás, szép mellekkel, hosszú lábakkal, kerek csípővel — nála minden a helyén van.
Brooklyn Decker, amerikai modell és színésznő, jellegzetes utat tört magának a szórakoztatóiparban. egy tehetségkutató fedezte fel, ami 16 éves korában modellkarrierje kezdetét jelentette. Gyorsan kapaszkodott felfelé a modellranglétrán, olyan neves márkáknak dolgozott, mint a Victoria's Secret és a The Gap.
Brooklyn Decker színészként 2011-ben debütált a Just Go With It című filmmel, olyan neves színészekkel osztozva a képernyőn, mint Adam Sandler és Jennifer Aniston.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!