Hollywoodi tündérmese Monacóban: 70 éve volt Grace Kelly és Rainier herceg álomesküvője

1956. április 19-én a világ szeme Monacóra szegeződött, ahol a kor ünnepelt hollywoodi ikonja, Grace Kelly és III. Rainier herceg összekötötték életüket. Az „évszázad esküvőjeként” emlegetett esemény nemcsak egy uralkodóház jövőjét biztosította, hanem megteremtette a modern, televízióban közvetített királyi menyegzők prototípusát is. A csillogás mögött azonban egy színésznő búcsúja állt a karrierjétől, hogy egy valódi hercegség első asszonyává váljon.
gracea szertartás, amely megállította az időthollywoodimonaco

Amikor egy filmsztár királyné lett

A monacói Szent Miklós-székesegyházban tartott egyházi szertartáson 600 válogatott vendég vett részt, köztük a filmvilág krémje és az európai nemesség. Grace Kelly ruhája, melyet 270 méter csipkéből és selyemből készítettek, a mai napig a legkeresettebb inspiráció a menyasszonyok körében. Az eseményt több mint 30 millióan követték élőben a képernyők előtt – ez akkoriban felfoghatatlan nézettségnek számított.

Prince Rainier III of Monaco and US actress and Princess of Monaco Grace Kelly are seen during their wedding ceremony in Monaco's Saint Nicholas Cathedral on April 19, 1956. (Photo by AFP)
III. Rainier monacói herceg és Grace Kelly amerikai színésznő és monacói hercegnő esküvőjükön a monacói Szent Miklós-székesegyházban, 1956. április 19-én
Fotó: AFP

A városállam utcáit elárasztotta a tömeg, miközben a kikötőben állomásozó jachtokról ágyúlövések köszöntötték az új hercegnét. A frigy politikai szempontból is kulcsfontosságú volt Monaco függetlensége miatt, mindemellett a világ számára Grace és Rainier a stílus és az elegancia örök szimbólumává vált.

Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: 12 lenyűgöző fotó Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: 12 lenyűgöző fotó Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: 12 lenyűgöző fotó Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: 12 lenyűgöző fotó Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: 12 lenyűgöző fotó Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: 12 lenyűgöző fotó Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: 12 lenyűgöző fotó Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: 12 lenyűgöző fotó Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: 12 lenyűgöző fotó Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: 12 lenyűgöző fotó Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: 12 lenyűgöző fotó Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: 12 lenyűgöző fotó Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: 12 lenyűgöző fotó Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: 12 lenyűgöző fotó Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: 12 lenyűgöző fotó Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Galéria: Csipke, gyöngyök és hercegi pompa: lenyűgöző fotók Grace Kelly és Rainier herceg esküvőjéről
Rainier monacói herceg (1923 - 2005) és újdonsült felesége, az amerikai színésznő, Grace Kelly (1929 - 1982) nyitott tetejű autóban hagyják el a monacói székesegyházat esküvőjük után, 1956. április 19-én

 

Grace Kelly hercegnévé válásával lezárult egy hollywoodi karrier, de elkezdődött egy modern tündérmese, ami örökre beírta magát a történelemkönyvekbe.

 

