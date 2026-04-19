Hollywoodi tündérmese Monacóban: 70 éve volt Grace Kelly és Rainier herceg álomesküvője

Amikor egy filmsztár királyné lett

A monacói Szent Miklós-székesegyházban tartott egyházi szertartáson 600 válogatott vendég vett részt, köztük a filmvilág krémje és az európai nemesség. Grace Kelly ruhája, melyet 270 méter csipkéből és selyemből készítettek, a mai napig a legkeresettebb inspiráció a menyasszonyok körében. Az eseményt több mint 30 millióan követték élőben a képernyők előtt – ez akkoriban felfoghatatlan nézettségnek számított.

III. Rainier monacói herceg és Grace Kelly amerikai színésznő és monacói hercegnő esküvőjükön a monacói Szent Miklós-székesegyházban, 1956. április 19-én

A városállam utcáit elárasztotta a tömeg, miközben a kikötőben állomásozó jachtokról ágyúlövések köszöntötték az új hercegnét. A frigy politikai szempontból is kulcsfontosságú volt Monaco függetlensége miatt, mindemellett a világ számára Grace és Rainier a stílus és az elegancia örök szimbólumává vált.