Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha ezt a gázvezetéket elvágják, magyar családok százezrei maradnak energia nélkül

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

húsvét

Húsvéti időutazás Hollókőn: ma is él a locsolkodás évszázados hagyománya – galéria

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A húsvéthétfői locsolkodás Hollókőn nem egyszerű népszokás, hanem valódi időutazás. A Nógrád vármegyei faluban minden évben népviseletbe öltözött fiatalok járják az utcákat, és a régi palóc hagyomány szerint vödör vízzel locsolják meg a lányokat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hagyomány eredete évszázadokra nyúlik vissza. A víz a megtisztulást, az újjászületést és a termékenységet jelképezi, ezért húsvétkor a fiúk meglocsolták a lányokat, hogy azok egészségesek és szépek maradjanak. Hollókőn sokáig nem kölnivel, hanem valódi kútvízzel történt a locsolás, így a húsvéthétfő különösen emlékezetes nap volt a faluban.

Fotó: Ladóczki Balázs

A világörökségi településen ma is ragaszkodnak ehhez a szokáshoz. Húsvétkor több ezer látogató érkezik Hollókőre, hogy megnézze a népviseletes felvonulást, a locsolkodást és a hagyományos palóc programokat. A fiúk ma is verset mondanak, a lányok pedig piros tojással és süteménnyel köszönik meg a locsolást.

A régi hagyományok ápolása azonban ma már tudatos közösségi munka. A helyiek, a néptánccsoportok és a falumúzeum közösen dolgoznak azért, hogy a fiatalabb generációk is megismerjék a palóc kultúrát. Az iskolákban és közösségi programokon a gyerekek megtanulják a locsolóverseket, a népviselet jelentését és a húsvéti szokásokat.

Hollókő példája azt mutatja, hogy a hagyomány nemcsak a múlt része lehet. Ha van, aki továbbadja, akkor a locsolkodás ma is élő, közösséget összetartó ünnep maradhat.

Galéria: Húsvéti időutazás Hollókőn
1/30
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!