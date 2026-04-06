Húsvéti időutazás Hollókőn: ma is él a locsolkodás évszázados hagyománya – galéria

A hagyomány eredete évszázadokra nyúlik vissza. A víz a megtisztulást, az újjászületést és a termékenységet jelképezi, ezért húsvétkor a fiúk meglocsolták a lányokat, hogy azok egészségesek és szépek maradjanak. Hollókőn sokáig nem kölnivel, hanem valódi kútvízzel történt a locsolás, így a húsvéthétfő különösen emlékezetes nap volt a faluban.

A húsvéthétfői locsolkodás Hollókőn nem egyszerű népszokás, hanem valódi időutazás

Fotó: Ladóczki Balázs

A világörökségi településen ma is ragaszkodnak ehhez a szokáshoz. Húsvétkor több ezer látogató érkezik Hollókőre, hogy megnézze a népviseletes felvonulást, a locsolkodást és a hagyományos palóc programokat. A fiúk ma is verset mondanak, a lányok pedig piros tojással és süteménnyel köszönik meg a locsolást.

A régi hagyományok ápolása azonban ma már tudatos közösségi munka. A helyiek, a néptánccsoportok és a falumúzeum közösen dolgoznak azért, hogy a fiatalabb generációk is megismerjék a palóc kultúrát. Az iskolákban és közösségi programokon a gyerekek megtanulják a locsolóverseket, a népviselet jelentését és a húsvéti szokásokat.

Hollókő példája azt mutatja, hogy a hagyomány nemcsak a múlt része lehet. Ha van, aki továbbadja, akkor a locsolkodás ma is élő, közösséget összetartó ünnep maradhat.