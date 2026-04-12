Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 680,3 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -85,3 Ft / Gázolaj piaci ár: 767,7 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -152,7 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
grand national festival

Kalapcsodák, ruhaköltemények, lovak és az angol időjárás – galéria

19 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Elegancia, hagyomány és látványos „rongyrázás” – a Grand National Festival nyitónapján készült képgalériánk a liverpooli Aintree versenypálya különleges hangulatát idézi meg, ahol a világhírű lóverseny mellett a divat is főszerepet kap.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Grand National a világ egyik legismertebb és legnagyobb presztízsű akadályversenye, amelyet az angliai Liverpool mellett található Aintree versenypályán rendeznek meg minden évben. A verseny története egészen 1839-ig nyúlik vissza, és azóta is a brit lóversenysport egyik csúcspontjának számít, amely nemcsak a sportkedvelők, hanem a társasági élet szereplői számára is kiemelt esemény.

Racegoers pose for a picture on Ladies Day, day two of the Grand National Festival horse race meeting at Aintree Racecourse in Liverpool, north-west England, on April 10, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
A rendezvény látogatói a liverpooli Aintree versenypályán
Fotó: Paul ELLIS / AFP

A többnapos Grand National Festival nyitónapja már önmagában is látványos felvezetése a főversenynek: a pályán izgalmas futamok zajlanak, a lelátókon és a VIP-területeken pedig a brit és nemzetközi elit képviselői gyűlnek össze. A rendezvény régóta túlmutat a sporton – igazi társasági esemény, ahol a megjelenés legalább akkora figyelmet kap, mint a lovak teljesítménye.

Különösen a hölgyek öltözékei vonzzák a tekinteteket: extravagáns kalapok, merész színek és gondosan megkomponált ruhaköltemények teszik egyedivé a megjelenést. A kalapviselet itt nem pusztán hagyomány, hanem önkifejezési forma is, amely gyakran a viselő társadalmi státuszát, ízlését és kreativitását hivatott hangsúlyozni. Ugyanakkor az urak sem maradnak el: elegáns öltönyök, háromrészes szettek, feltűnő nyakkendők és zsebkendők jelzik, hogy ők is komolyan veszik az alkalomhoz illő megjelenést.

A „rongyrázás” – azaz a látványos, olykor hivalkodó öltözködés – a Grand National egyik legfontosabb társadalmi jelensége. A résztvevők számára ez nem csupán divat, hanem státuszszimbólum és társadalmi üzenet: ki milyen márkát visel, mennyire merész vagy klasszikus a stílusa, mind hozzájárul ahhoz, hogy milyen benyomást kelt a közönség előtt.

A képre kattintva nyílik a galéria:

Galéria: Rongyrázás felsőfokon: képek a Grand National nyitónapjáról
1/25
A rendezvény látogatói a liverpooli Aintree versenypályán

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!
