A telt idomú énekesnő, Lisa Scott-Lee gátlások nélkül pakolja ki a melleit – szexi galéria

Az a nő, aki bár nem magas, de formás, energikus és nagyon csinos. Lisa Scott‑Lee a színpadon mindig magabiztos, pörgős, dögös, és látszik rajta, hogy imádja, amit csinál.

Lisa Scott-Lee walesi énekesnő, a brit Steps popegyüttes egyik legismertebb tagja. A banda több, mint tíz Top 5 brit slágerrel indult, 20 millió eladott lemezzel. A Steps később többször is visszatért, és a mai napig aktív, arénaturnékkal és új albumokkal. Lisa Scott-Lee, énekesnő

Fotó: Morn John Lisa Scott-Lee-t a popvilágban profi, energikus, színpadra született előadóként tartják számon.

