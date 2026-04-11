Negyven éve épült a Hungaroring: így indult a magyar Forma–1 története – galéria

Negyven éve, rekordgyorsasággal épült meg a Hungaroring, amely 1986-ban történelmet írt: itt rendezték meg az első Forma–1-es futamot a vasfüggöny mögött. Képgalériánk az első Magyar Nagydíj ikonikus pillanatait idézi fel – poros domboldalak, zsúfolt lelátók és egy új korszak kezdete.
HungaroringautóversenyForma-1 Magyar Nagydíj

1986 nyarán nemcsak egy új versenypálya debütált Magyarországon, hanem egy korszak is elkezdődött a hazai sportéletben. A Hungaroring megépítése szorosan kapcsolódott ahhoz a politikai és gazdasági nyitáshoz, amely a nyolcvanas évek közepén jellemezte az országot: a cél az volt, hogy Magyarország bekapcsolódjon a nemzetközi sport- és turisztikai vérkeringésbe, és a Forma–1 révén a nyugati világ figyelmét is magára irányítsa.

Érdekesség, hogy a pályát eredetileg nem Mogyoródra tervezték. Az első elképzelések szerint egy utcai versenyt rendeztek volna Budapest szívében, a Népliget környékén. A koncepció végül túl bonyolultnak és költségesnek bizonyult, így döntöttek egy állandó versenypálya mellett, amelynek helyszíne Mogyoród lett.

A Hungaroring megépítése máig legendás gyorsasággal zajlott: alig nyolc hónap alatt készült el a teljes létesítmény. Ez nemcsak hazai, hanem nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő tempónak számított. A pálya nyomvonalát úgy alakították ki, hogy természetes völgyek és dombok öleljék körül, ami amfiteátrumszerű látványt biztosít a nézőknek – és különleges kihívást a versenyzőknek.

Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
A Brabham–BMW csapat versenyautóját mentik a pálya széléről
Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Az 1986-os első Magyar Nagydíj óriási érdeklődést váltott ki: több mint 200 ezer néző látogatott ki a hétvégén, sokan a környező országokból érkeztek. A futamot végül Nelson Piquet nyerte meg, de legalább ennyire emlékezetes maradt Ayrton Senna és a brazil klasszis csatája.

Azóta a Hungaroring a Forma–1 egyik állandó helyszíne lett, és bár a pályát többször korszerűsítették, az alapkaraktere mit sem változott. A negyven évvel ezelőtti képek nemcsak egy versenyt, hanem egy történelmi pillanatot is megőriztek: amikor Magyarország felkerült a világ motorsporttérképére.

Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Forma-1, első magyar nagydíj, Hungaroring, 1986
Galéria: Negyvenéves lett a Hungaroring – képeken az első Magyar Nagydíj
Lelátó a Formula-1 első Magyar Nagydíján

 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról