Negyven éve épült a Hungaroring: így indult a magyar Forma–1 története – galéria

1986 nyarán nemcsak egy új versenypálya debütált Magyarországon, hanem egy korszak is elkezdődött a hazai sportéletben. A Hungaroring megépítése szorosan kapcsolódott ahhoz a politikai és gazdasági nyitáshoz, amely a nyolcvanas évek közepén jellemezte az országot: a cél az volt, hogy Magyarország bekapcsolódjon a nemzetközi sport- és turisztikai vérkeringésbe, és a Forma–1 révén a nyugati világ figyelmét is magára irányítsa.

Érdekesség, hogy a pályát eredetileg nem Mogyoródra tervezték. Az első elképzelések szerint egy utcai versenyt rendeztek volna Budapest szívében, a Népliget környékén. A koncepció végül túl bonyolultnak és költségesnek bizonyult, így döntöttek egy állandó versenypálya mellett, amelynek helyszíne Mogyoród lett.

A Hungaroring megépítése máig legendás gyorsasággal zajlott: alig nyolc hónap alatt készült el a teljes létesítmény. Ez nemcsak hazai, hanem nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő tempónak számított. A pálya nyomvonalát úgy alakították ki, hogy természetes völgyek és dombok öleljék körül, ami amfiteátrumszerű látványt biztosít a nézőknek – és különleges kihívást a versenyzőknek.

A Brabham–BMW csapat versenyautóját mentik a pálya széléről

Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Az 1986-os első Magyar Nagydíj óriási érdeklődést váltott ki: több mint 200 ezer néző látogatott ki a hétvégén, sokan a környező országokból érkeztek. A futamot végül Nelson Piquet nyerte meg, de legalább ennyire emlékezetes maradt Ayrton Senna és a brazil klasszis csatája.

Azóta a Hungaroring a Forma–1 egyik állandó helyszíne lett, és bár a pályát többször korszerűsítették, az alapkaraktere mit sem változott. A negyven évvel ezelőtti képek nemcsak egy versenyt, hanem egy történelmi pillanatot is megőriztek: amikor Magyarország felkerült a világ motorsporttérképére.

