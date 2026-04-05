Ünnepi beszéddel adta át a miniszterelnök a megújult Citadellát

Húsvétvasárnap délután, a tavaszi napsütésben visszakapta Budapest egyik legfontosabb jelképét a magyar nemzet. Orbán Viktor miniszterelnök beszéde nyitotta meg azt az ünnepséget, amellyel lezárult a Citadella többéves, látványos rekonstrukciója. A korábban zárt katonai objektumból a mai naptól egy mindenki számára nyitott, zöldellő közösségi tér, panorámaterasz és modern kiállítóhely vált.

A miniszterelnök ünnepi beszédében kiemelte a helyszín szimbolikus jelentőségét: a Citadella többé nem az elnyomó hatalmak bástyája, hanem a magyarok győzelmének és szabadságának helyszíne. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a felújítás során sikerült megőrizni a történelmi értékeket, miközben modern, élhető parkkal gazdagodott a főváros.

Orbán Viktor miniszterelnök (k) beszédet mond a megújult Citadella átadóünnepségén Budapesten, 2026. április 5-én

Az átadó után a látogatók birtokba vehették az új sétányokat és a „Szabadság Bástyája” című állandó kiállítást. Az eseményt egész délután ingyenes piknik, családi programok és koncertek kísérik a Gellért-hegy tetején.

