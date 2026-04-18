Veszélyben a világ legszebb kincsei: eltűnhetnek a szemünk elől ezek a csodálatos műemlékek

Vannak helyek a Földön, amelyek láttán elakad az ember lélegzete: több ezer éves piramisok, sziklába vájt városok és a semmi közepén magasodó katedrálisok hirdetik az emberi alkotóvágyat. Április 18-án, a műemlékvédelmi világnapon (World Heritage Day) azonban nemcsak az ünneplésé a főszerep, hanem a figyelemfelhívásé is. Számos világörökségi helyszínünk került végveszélybe a háborúk, a környezetszennyezés vagy a modern kor pusztítása miatt. Galériánkban a legfrissebb hírügynökségi fotókkal járjuk be a bolygó legszebb és legféltettebb kincseit.
Az UNESCO jelenleg több mint 1100 világörökségi helyszínt tart nyilván, de ezek közül több tucat szerepel a „veszélyeztetett” listán. A műemlékvédelmi világnapot 1982-ben hozták létre azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet kulturális örökségünk sokszínűségére és sebezhetőségére.

The ruins of Palmyra, which was inscribed on the World Heritage List by UNESCO in 1980, were damaged by the Daesh in 2015. The former Bashar al-Assad regime also brought this cultural heritage to the brink of destruction through artillery and air strikes in an attempt to retake control of the ancient city. After the fall of the regime and the formation of a new government in Syria, local tourists are now visiting the heavily devastated Palmyra for the first time in 14 years, hoping for the day when it will be restored to its former glory.
Palmüra (Szíria), a sivatag menyasszonya. A háborús pusztítás után nemzetközi összefogással próbálják megmenteni az ókori világ maradványait
Míg korábban a természeti katasztrófák jelentették a legnagyobb fenyegetést, ma már a klímaváltozás okozta tengerszint-emelkedés és az extrém időjárás közvetlenül veszélyezteti például Velencét és a környező lagúna patinás palotasorait, vagy az óceániai szigetvilág szakrális építményeit. Emellett a tömegturizmus is kétélű fegyver: miközben bevételt hoz a megőrzéshez, a látogatók milliói akaratlanul is koptatják a Machu Picchu köveit vagy Angkorvat ősi domborműveit.

 Járja be velünk a világ legszebb műemlékeit!

Műemlékvédelmi Világnap, MűemlékvédelmiVilágnap,
Bagan (Myanmar), a pagodák völgye. Egykor több mint 10 ezer buddhista templom állt itt, mára alig kétezer maradt meg az utókornak

Ebben az évben a világnap kiemelten foglalkozik a fenntartható megőrzéssel. A technológia fejlődésének köszönhetően ma már lézerszkennerekkel és 3D-s modellezéssel mentik át az utókornak azokat a romokat is, amelyek a fizikai valóságban talán már csak néhány évtizedig állnak majd.

 

 

