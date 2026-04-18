Veszélyben a világ legszebb kincsei: eltűnhetnek a szemünk elől ezek a csodálatos műemlékek

Az UNESCO jelenleg több mint 1100 világörökségi helyszínt tart nyilván, de ezek közül több tucat szerepel a „veszélyeztetett” listán. A műemlékvédelmi világnapot 1982-ben hozták létre azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet kulturális örökségünk sokszínűségére és sebezhetőségére.

Palmüra (Szíria), a sivatag menyasszonya. A háborús pusztítás után nemzetközi összefogással próbálják megmenteni az ókori világ maradványait

Fotó: Adri Salido / Anadolu via AFP / Adri Salido / Anadolu via AFP

Míg korábban a természeti katasztrófák jelentették a legnagyobb fenyegetést, ma már a klímaváltozás okozta tengerszint-emelkedés és az extrém időjárás közvetlenül veszélyezteti például Velencét és a környező lagúna patinás palotasorait, vagy az óceániai szigetvilág szakrális építményeit. Emellett a tömegturizmus is kétélű fegyver: miközben bevételt hoz a megőrzéshez, a látogatók milliói akaratlanul is koptatják a Machu Picchu köveit vagy Angkorvat ősi domborműveit.

Járja be velünk a világ legszebb műemlékeit!