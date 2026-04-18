Veszélyben a világ legszebb kincsei: eltűnhetnek a szemünk elől ezek a csodálatos műemlékek

Az UNESCO jelenleg több mint 1100 világörökségi helyszínt tart nyilván, de ezek közül több tucat szerepel a „veszélyeztetett” listán. A műemlékvédelmi világnapot 1982-ben hozták létre azzal a céllal, hogy felhívják a figyelmet kulturális örökségünk sokszínűségére és sebezhetőségére.
Míg korábban a természeti katasztrófák jelentették a legnagyobb fenyegetést, ma már a klímaváltozás okozta tengerszint-emelkedés és az extrém időjárás közvetlenül veszélyezteti például Velencét és a környező lagúna patinás palotasorait, vagy az óceániai szigetvilág szakrális építményeit. Emellett a tömegturizmus is kétélű fegyver: miközben bevételt hoz a megőrzéshez, a látogatók milliói akaratlanul is koptatják a Machu Picchu köveit vagy Angkorvat ősi domborműveit.
Ebben az évben a világnap kiemelten foglalkozik a fenntartható megőrzéssel. A technológia fejlődésének köszönhetően ma már lézerszkennerekkel és 3D-s modellezéssel mentik át az utókornak azokat a romokat is, amelyek a fizikai valóságban talán már csak néhány évtizedig állnak majd.