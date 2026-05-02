Mintha egy mese kelt volna életre: eladó a világ egyik legkülönlegesebb háza – galéria

Az 1926-ban épült, 94 négyzetméteres ház egy hálószobával és egy fürdőszobával rendelkezik, azonban nem a mérete, hanem egyedi kialakítása miatt vált igazán figyelemre méltóvá. A belső tér tele van játékos utalásokkal Lewis Carroll klasszikus történetére.

Alice Csodaországban: eladó a világ egyik legkülönlegesebb háza

Fotó: Northfoto/SWNS/Ian Deflice

A rózsaszín bejárati ajtón belépve a látogatót egy makulátlan nappali fogadja, amely közvetlenül az étkezőbe vezet. Itt azonnal feltűnnek a falakat és a mennyezetet díszítő órák, amelyek a Fehér Nyúl karakterét idézik meg. A különleges hangulatot tovább fokozzák a plafonról lelógó teáscsészék, csészealjak és zsebórák.

A mesebeli otthon nemcsak az Alice Csodaországban rajongóinak lehet álomingatlan, hanem azoknak is, akik igazán egyedi lakóhelyre vágynak.