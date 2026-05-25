Az Eiffel-torony tetejéről is látszik a gigantikus párizsi csoda

Döbbenetes látvány fogadja most a Párizsba érkező turistákat, a francia főváros legrégebbi hídja, a legendás Pont Neuf teljesen átalakult egy különleges művészeti projekt részeként. A monumentális installáció olyan hatást kelt, mintha egy hatalmas sziklabarlang nőtt volna ki a Szajna fölé.
Le Pont Neuf párizsi legrégebbi hídja, egy monumentális felfújható installációvá válik 2026. június 6–28. között. A gigantikus alkotás mögött JR francia fotóművész és szobrász áll, akit sokan egyszerűen csak a „francia Banksy”-ként emlegetnek. A világhírű művész ezúttal minden eddiginél grandiózusabb projekttel jelentkezett, a több száz éves hidat fehér, szürke és fekete színű borítással fedte be, amely első pillantásra valódi kősziklának tűnik. A projekt egyik legkülönlegesebb eleme az optikai illúzió. A híd továbbra is teljesen átjárható, mégis úgy fest, mintha egy ősi barlangrendszer vezetne keresztül rajta. A 120 méter hosszú, 20 méter széles és 12 és 18 méter között változó belmagasságú alkotás vonzza a kíváncsi bámészkodókat a Szajna-parton.

Pedestrians walk on the Pont des Arts, with a view of the installation of "The Pont Neuf cave", artwork by French photographer and street artist JR, over the Seine River in Paris on May 21, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION
Párizs legöregebb hídja most egy titokzatos barlangra hasonlít 
Fotó:   AFP

JR művét Christo és Jeanne-Claude duó előtt tisztelgésként alkotta meg. A néhai francia művészek, Christo és Jeanne-Claude 1985-ös „Pont Neuf wrapped” című, Párizs legrégebbi hídján bemutatott performanszának emlékére. 1985-ös, The Pont Neuf Wrapped című installációjának célja a megszokott környezet és a művészet határainak feszegetése volt. A párizsi híd becsomagolásával az volt a céljuk, hogy felhívják a figyelmet az építészeti formákra, a hétköznapi tárgyak esztétikumára, és egy új, szoborszerű dimenzióba helyezzék a francia főváros legöregebb hídját. A szövet kiemelte a híd szerkezeti vonalait, boltíveit és textúráját. A projekt hangsúlyozta a művészet mulandó természetét, a csomagolás csak két hétig, 1985 szeptembere és októbere között volt látható.

Galéria: Soha nem látott installáció készült a Szajna fölé
Párizs legöregebb hídja most egy titokzatos barlangra hasonlít

 

 

