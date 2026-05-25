Az Eiffel-torony tetejéről is látszik a gigantikus párizsi csoda

Le Pont Neuf párizsi legrégebbi hídja, egy monumentális felfújható installációvá válik 2026. június 6–28. között. A gigantikus alkotás mögött JR francia fotóművész és szobrász áll, akit sokan egyszerűen csak a „francia Banksy”-ként emlegetnek. A világhírű művész ezúttal minden eddiginél grandiózusabb projekttel jelentkezett, a több száz éves hidat fehér, szürke és fekete színű borítással fedte be, amely első pillantásra valódi kősziklának tűnik. A projekt egyik legkülönlegesebb eleme az optikai illúzió. A híd továbbra is teljesen átjárható, mégis úgy fest, mintha egy ősi barlangrendszer vezetne keresztül rajta. A 120 méter hosszú, 20 méter széles és 12 és 18 méter között változó belmagasságú alkotás vonzza a kíváncsi bámészkodókat a Szajna-parton.

Párizs legöregebb hídja most egy titokzatos barlangra hasonlít

Fotó: AFP

JR művét Christo és Jeanne-Claude duó előtt tisztelgésként alkotta meg. A néhai francia művészek, Christo és Jeanne-Claude 1985-ös „Pont Neuf wrapped” című, Párizs legrégebbi hídján bemutatott performanszának emlékére. 1985-ös, The Pont Neuf Wrapped című installációjának célja a megszokott környezet és a művészet határainak feszegetése volt. A párizsi híd becsomagolásával az volt a céljuk, hogy felhívják a figyelmet az építészeti formákra, a hétköznapi tárgyak esztétikumára, és egy új, szoborszerű dimenzióba helyezzék a francia főváros legöregebb hídját. A szövet kiemelte a híd szerkezeti vonalait, boltíveit és textúráját. A projekt hangsúlyozta a művészet mulandó természetét, a csomagolás csak két hétig, 1985 szeptembere és októbere között volt látható.

Galéria: