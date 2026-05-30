Az osztrák-hongkongi származású, igézően szép Fiona Fussi fotói csendben letarolnak bennünket – szexi galéria

Az arcán van egy olyan tiszta, határozott női vonalvezetés, ami miatt a képei nem csak szépek, hanem konkrétan karaktert adnak a galériának, mintha minden fotón lenne egy plusz réteg nyugodt erő. Fiona Fussi megjelenése, kisugárzása egyenesen királynői.

Fiona Fussi osztrák-szingapúri divatmodell és színésznő, akit leginkább arról ismernek, hogy mindössze tizenöt évesen megnyerte az Elite Model Look Singapore versenyt. Édesapja osztrák, édesanyja pedig hongkongi. Fiona Fussi azóta nemzetközi kampányokban, divatmárkáknál és ázsiai filmekben és sorozatprodukciókban is feltűnt. A galériában végig ott van az a tiszta, nőies erő, amitől a fotók nem csak szépek, hanem hatásosak is. A bejegyzés megtekintése az Instagramon FIONA FUSSI 智欣 (@fionafussi) által megosztott bejegyzés

