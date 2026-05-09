Inna Zobova, az egykori Miss Oroszország lett a hét legdögösebb csaja az Origo olvasói szerint

Ő a klasszikus, jéghideg elegancia, amit a ’90‑es évek szupermodelljei hoztak be a divat világába. Inna Zobova megjelenése letisztult, arisztokratikus, és minden képen úgy áll, mintha a kamera hozzá igazodna.
Inna Zobova orosz színésznő, divatmodell és szépségverseny-tulajdonos, aki a legnagyobb divatházak kifutóin szerepelt. A Givenchy, a Valentino és a Christian Dior kampányaiban is feltűnt, és több Vogue‑kiadás címlapján szerepelt.
Inna Zobova elnyerte a Miss Oroszország címet is, a divatvilág elsősorban a különleges, szoborszerű arcvonásai miatt jegyezte meg.
