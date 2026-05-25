Végtelen hosszú combok, véget nem érő dekoltázs – a brazil szupermodell, Isabeli Fontana veszélyesen dögös galériája

A szupermodell stílusa modern, feszes, minden részletében kontrollált. Isabeli Fontana letisztult, elegáns, mégis dögösen magabiztos, ez pont az a kombináció, amelyből ikonok születnek.
Isabeli Fontana brazil modell. Olasz és portugál felmenőkkel rendelkezik. Tizenhárom évesen döntős lett az Elite Model Look versenyen Brazíliában, ami elindította a karrierjét.Egy évvel később Milánóba költözött, hogy professzionális modellként dolgozzon. A legnagyobb divatházak modelljeként jelent meg a kifutón.
Isabeli Fontana-t A világ egyik legbefolyásosabb brazil szupermodelljeként tartják számon.
