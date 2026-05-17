Ma van a denevérek világnapja: sosem látta még ilyen közelről az éjszaka titokzatos lényeit

A denevérek világnapja nemcsak a biológiai sokféleségről szól, hanem a tévhitek eloszlatásáról is. Világszerte több mint 1400 fajuk él, és szinte minden élőhelyen jelen vannak a sarki területek kivételével. Különleges tájékozódási képességük, a visszhangalapú helymeghatározás (echolokáció) teszi lehetővé számukra, hogy a teljes sötétségben is milliméter pontosan csapjanak le áldozataikra vagy kerüljék el az akadályokat.

Egy repülő róka, más néven indiai gyümölcsdenevér, a bangladesi Dakka városában található Ramna Parkban

Magyarországon minden denevérfaj törvényi védelem alatt áll, hiszen kulcsszerepük van a szúnyoggyérítésben és az erdők egészségének megőrzésében. Sok fajuk azonban veszélyeztetett: az élőhelyek zsugorodása és a klímaváltozás komoly kihívást jelent számukra. A tavaszi időszak különösen fontos az életükben, hiszen ilyenkor ébrednek fel téli álmukból, és kezdik meg aktív időszakukat.