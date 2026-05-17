Ma van a denevérek világnapja: sosem látta még ilyen közelről az éjszaka titokzatos lényeit

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
Április 17-én világszerte a denevérekre irányul a figyelem, amelyek az egyetlen aktív repülésre képes emlőscsoportot alkotják a földön. Bár a populáris kultúra gyakran félelmetes lényekként ábrázolja őket, valójában a mezőgazdaság és az ökoszisztéma legfontosabb segítői közé tartoznak: egyetlen példány egy éjszaka alatt több ezer kártevő rovart pusztíthat el. A világnap alkalmából összeállított válogatásunkban a trópusi repülőkutyáktól a hazai barlangok lakóiig mutatjuk be ezeket a lenyűgözően alkalmazkodó állatokat, bebizonyítva, hogy rászolgáltak a védelemre és a figyelemre.
A denevérek világnapja nemcsak a biológiai sokféleségről szól, hanem a tévhitek eloszlatásáról is. Világszerte több mint 1400 fajuk él, és szinte minden élőhelyen jelen vannak a sarki területek kivételével. Különleges tájékozódási képességük, a visszhangalapú helymeghatározás (echolokáció) teszi lehetővé számukra, hogy a teljes sötétségben is milliméter pontosan csapjanak le áldozataikra vagy kerüljék el az akadályokat.

A flying fox, also known as the greater Indian fruit bat, is at Ramna Park in Dhaka, Bangladesh, on September 3, 2025. (Photo by Zabed Hasnain Chowdhury/NurPhoto) (Photo by Zabed Hasnain Chowdhury / NurPhoto via AFP)
Egy repülő róka, más néven indiai gyümölcsdenevér, a bangladesi Dakka városában található Ramna Parkban
Fotó: NurPhoto/ZABED HASNAIN CHOWDHURY

 

Magyarországon minden denevérfaj törvényi védelem alatt áll, hiszen kulcsszerepük van a szúnyoggyérítésben és az erdők egészségének megőrzésében. Sok fajuk azonban veszélyeztetett: az élőhelyek zsugorodása és a klímaváltozás komoly kihívást jelent számukra. A tavaszi időszak különösen fontos az életükben, hiszen ilyenkor ébrednek fel téli álmukból, és kezdik meg aktív időszakukat.

Galéria: Lenyűgöző fotókon a természet éjszakai túlélői: ma van a denevérek világnapja
A denevérek világnapján érdemes emlékezni rá: ezek a különleges repülő emlősök nélkülözhetetlenek a természet egyensúlyának fenntartásához

A világnap célja, hogy felismerjük: ezek az állatok nem ellenségeink, hanem a környezetünk csendes és hasznos őrei. Galériánkban most közelről is megismerheti az éjszaka ezen különleges vándorait.

 

 

