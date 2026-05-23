Múltidéző mesterségek, amelyek nélkül megállt volna az élet száz éve

A technológia gyorsabbá és kényelmesebbé tette az életet, de közben eltűntek azok a különleges alakok is, akik egykor a mindennapok természetes részei voltak. Ezek az emberek tartották működésben a városokat és falvakat egy olyan korban, amikor még minden több kézi munkát, türelmet és emberi tudást igényelt.
Volt idő, amikor hajnalban lovas kocsik zörgésére ébredtek az emberek, este pedig külön ember gyújtotta meg az utcai lámpákat, a lámpagyújtogató. A városok és falvak tele voltak olyan mesterségekkel, amelyek nélkül elképzelhetetlen lett volna a mindennapi élet. Ma azonban ezek többsége már csak megsárgult fényképeken, archív filmeken és az idősek emlékeiben él tovább. A régi mesterségek mögött nem csupán munka állt, hanem tudás, tapasztalat és gyakran generációról generációra öröklődő hagyomány. 

A verklis zenét szolgáltatott a járókelőknek, amiért cserébe aprópénzt várt
Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / BRFK helyszínelési fényképei / BRFK Hivatala Bűnügyi Technikai Osztály

Különleges alakjai voltak a városoknak a jegesemberek is. Mielőtt elterjedtek volna a hűtőszekrények, hatalmas jégtömböket szállítottak házról házra, hogy az emberek frissen tarthassák az ételeiket. Télen befagyott tavakból vágták ki a jeget, amelyet fűrészporral szigetelt raktárakban tároltak nyárig. Ez kemény, embert próbáló munka volt, mégis teljesen hétköznapi foglalkozásnak számított.

A jegesember házhoz szállította a jeget, amit az élelmiszerek hűtéséhez, a jégvermek feltöltésére használtak, 1957
Fotó: Fortepan / FSZEK Budapest Gyűjtemény / Sándor György

A telefonközpontosok világa is mára történelemmé vált. Egykor nem lehetett közvetlenül tárcsázni valakit: a hívásokat operátorok kapcsolták össze kézzel, vezetékeket dugdosva egy hatalmas kapcsolótáblán. Ők voltak a kommunikáció láthatatlan irányítói egy olyan korban, amikor a telefon még különleges technológiának számított.

Telefonközpont kezelő, az utolsó kézi kapcsolású telefonközpontok 1996-ig működtek. Budapest VIII., Horváth Mihály tér 17-19. Helyközi Távbeszélő Igazgatóság nemzetközi kapcsolóterme, 1949
Fotó: Fortepan / Kovács Márton Ernő

A kihalt szakmák története azonban nem pusztán nosztalgia. Ezek az emberek egy olyan világot képviseltek, ahol a tárgyakat még megjavították, nem lecserélték. Ahol a kézi munka értéket jelentett, és ahol a mesterségbeli tudás tiszteletet váltott ki. Munkájuk gyakran nehéz és fárasztó volt, mégis nélkülözhetetlen szerepet töltöttek be a közösségek életében. Ezek a képek megmutatják, milyen gyorsan változik a világ. Olyan foglalkozások tűntek el szinte nyomtalanul, amelyek egykor nélkülözhetetlenek voltak. A régi mesterek emléke mégis tovább él a történetekben, a családi emlékekben és azokon a fekete-fehér fotókban, amelyek egy letűnt világ utolsó pillanatait őrzik.

Budapest XIII., a 3-as villamoson szolgálatot teljesítő 4930-as számú kalauz, 1937

 

