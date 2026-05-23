Múltidéző mesterségek, amelyek nélkül megállt volna az élet száz éve

Volt idő, amikor hajnalban lovas kocsik zörgésére ébredtek az emberek, este pedig külön ember gyújtotta meg az utcai lámpákat, a lámpagyújtogató. A városok és falvak tele voltak olyan mesterségekkel, amelyek nélkül elképzelhetetlen lett volna a mindennapi élet. Ma azonban ezek többsége már csak megsárgult fényképeken, archív filmeken és az idősek emlékeiben él tovább. A régi mesterségek mögött nem csupán munka állt, hanem tudás, tapasztalat és gyakran generációról generációra öröklődő hagyomány.

A verklis zenét szolgáltatott a járókelőknek, amiért cserébe aprópénzt várt

Fotó: Fortepan / Budapest Főváros Levéltára / BRFK helyszínelési fényképei / BRFK Hivatala Bűnügyi Technikai Osztály

Különleges alakjai voltak a városoknak a jegesemberek is. Mielőtt elterjedtek volna a hűtőszekrények, hatalmas jégtömböket szállítottak házról házra, hogy az emberek frissen tarthassák az ételeiket. Télen befagyott tavakból vágták ki a jeget, amelyet fűrészporral szigetelt raktárakban tároltak nyárig. Ez kemény, embert próbáló munka volt, mégis teljesen hétköznapi foglalkozásnak számított.

A jegesember házhoz szállította a jeget, amit az élelmiszerek hűtéséhez, a jégvermek feltöltésére használtak, 1957

Fotó: Fortepan / FSZEK Budapest Gyűjtemény / Sándor György

A telefonközpontosok világa is mára történelemmé vált. Egykor nem lehetett közvetlenül tárcsázni valakit: a hívásokat operátorok kapcsolták össze kézzel, vezetékeket dugdosva egy hatalmas kapcsolótáblán. Ők voltak a kommunikáció láthatatlan irányítói egy olyan korban, amikor a telefon még különleges technológiának számított.

Telefonközpont kezelő, az utolsó kézi kapcsolású telefonközpontok 1996-ig működtek. Budapest VIII., Horváth Mihály tér 17-19. Helyközi Távbeszélő Igazgatóság nemzetközi kapcsolóterme, 1949

Fotó: Fortepan / Kovács Márton Ernő

A kihalt szakmák története azonban nem pusztán nosztalgia. Ezek az emberek egy olyan világot képviseltek, ahol a tárgyakat még megjavították, nem lecserélték. Ahol a kézi munka értéket jelentett, és ahol a mesterségbeli tudás tiszteletet váltott ki. Munkájuk gyakran nehéz és fárasztó volt, mégis nélkülözhetetlen szerepet töltöttek be a közösségek életében. Ezek a képek megmutatják, milyen gyorsan változik a világ. Olyan foglalkozások tűntek el szinte nyomtalanul, amelyek egykor nélkülözhetetlenek voltak. A régi mesterek emléke mégis tovább él a történetekben, a családi emlékekben és azokon a fekete-fehér fotókban, amelyek egy letűnt világ utolsó pillanatait őrzik.

