Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Mi történik a halál után? Meglepő választ ad a tudomány

nipper

Hatalmas szobor emlékeztet a világ egyik legismertebb kutyájára – galéria

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy Bristolban született keverék kutyából lett a világ egyik legismertebb reklámarca.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nipperthe gramophone companyfrancis barraudkutya

Nipper, a keverék kutya 1884-ben született az angliai Bristolban és 1895 szeptemberében hunyt el. Három évvel halála után a második gazdája, Francis Barraud úgy döntött, megfesti azt a korábban sokszor látott pillanatot, amikor a kutya a fonográfot szemléli.

Legendás kutya szobra az Egyesült Államokban, legendáskutyaszobra, Nipper
Francis Barraud 1898-as festménye, amelyen Nipper egy fonográfot bámul
Fotó: Heritage Images via Getty Images/Fine Art Images

A The Gramophone Company mára ikonikussá vált logója hivatalosan 1899-ben a cég katalógusában jelent meg először és hatalmas sikert aratott. A huszadik századra annyira népszerűvé vált, hogy rengeteg ajándéktárgyon és televíziós reklámban szerepelt, emellett számos filmben, rajzfilmben is feltűnt.

Galéria: Legendás kutya szobra az Egyesült Államokban
1/6
2026 áprilisának végén közreadott kép Nippert, a világhírű kutyát ábrázoló szoborról egy raktárépület tetején a New York állambeli Albanyban április 21-én

Az AP riportjából kiderül, hogy a raktár tetején álló ikonikus jelkép bizonytalan jövő elé néz. A környék átalakítása és az ingatlan helyzete miatt felmerült, hogy a szobrot eltávolítják vagy áthelyezik.

A riport szerint sok helyi lakos és rajongó szeretné megmenteni Nippert, mert a város egyik szeretett történelmi jelképe. Jelenleg még nem dőlt el véglegesen, mi lesz vele, de úgy tűnik, hogy megpróbálnak új helyet találni számára, hogy megőrizzék a szobrot a jövő számára.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!