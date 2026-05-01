Hatalmas szobor emlékeztet a világ egyik legismertebb kutyájára – galéria

Nipper, a keverék kutya 1884-ben született az angliai Bristolban és 1895 szeptemberében hunyt el. Három évvel halála után a második gazdája, Francis Barraud úgy döntött, megfesti azt a korábban sokszor látott pillanatot, amikor a kutya a fonográfot szemléli.

Francis Barraud 1898-as festménye, amelyen Nipper egy fonográfot bámul

A The Gramophone Company mára ikonikussá vált logója hivatalosan 1899-ben a cég katalógusában jelent meg először és hatalmas sikert aratott. A huszadik századra annyira népszerűvé vált, hogy rengeteg ajándéktárgyon és televíziós reklámban szerepelt, emellett számos filmben, rajzfilmben is feltűnt.