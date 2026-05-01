Hatalmas szobor emlékeztet a világ egyik legismertebb kutyájára – galéria

Nipper, a keverék kutya 1884-ben született az angliai Bristolban és 1895 szeptemberében hunyt el. Három évvel halála után a második gazdája, Francis Barraud úgy döntött, megfesti azt a korábban sokszor látott pillanatot, amikor a kutya a fonográfot szemléli.
A The Gramophone Company mára ikonikussá vált logója hivatalosan 1899-ben a cég katalógusában jelent meg először és hatalmas sikert aratott. A huszadik századra annyira népszerűvé vált, hogy rengeteg ajándéktárgyon és televíziós reklámban szerepelt, emellett számos filmben, rajzfilmben is feltűnt.
Az AP riportjából kiderül, hogy a raktár tetején álló ikonikus jelkép bizonytalan jövő elé néz. A környék átalakítása és az ingatlan helyzete miatt felmerült, hogy a szobrot eltávolítják vagy áthelyezik.
A riport szerint sok helyi lakos és rajongó szeretné megmenteni Nippert, mert a város egyik szeretett történelmi jelképe. Jelenleg még nem dőlt el véglegesen, mi lesz vele, de úgy tűnik, hogy megpróbálnak új helyet találni számára, hogy megőrizzék a szobrot a jövő számára.