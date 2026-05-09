kentucky derby

Őrült amerikai fazonok, elképesztő kalapok és száguldó telivérek – galéria

Extravagáns kalapok, klasszikus elegancia és a világ legjobb hároméves telivéreinek versenye – a 2026-os Kentucky Derby ismét bebizonyította, hogy több mint lóverseny: a sport, a hagyomány és a társasági élet különleges találkozása. Képgalériánk az idei verseny legemlékezetesebb pillanatait mutatja meg – a pályán száguldó telivérektől a lelátók extravagáns közönségéig.
A Kentucky Derby az Egyesült Államok egyik legrégebbi és legismertebb sporteseménye: először 1875-ben rendezték meg, és azóta minden tavasszal a kentuckyi Louisville-ben, a Churchill Downs versenypályán tartják. A verseny az amerikai telivérversenyzés egyik legfontosabb eseménye, a Triple Crown első állomása, amelynek eredményét a hazai lósport mellett a nemzetközi szakma is kiemelt figyelemmel követi.

Egy rajongó a 152. Kentucky Derbyn
Fotó: Leandro Lozada / AFP

A Kentucky Derby régóta túlmutat önmagán: nemcsak sportesemény, hanem társadalmi és kulturális látványosság is. A világ különböző pontjairól érkező tulajdonosok, tenyésztők, fogadók és rajongók számára a verseny presztízse évről évre megkerülhetetlenné teszi Louisville-t. 

A lelátókon legalább akkora figyelem jut a közönségre, mint a lovakra. A Derby híres arról, hogy egyes szurkolók egészen őrült, teátrális öltözékekben és feltűnő, sokszor már-már szoborszerű kalapokban érkeznek. Ugyanakkor a klasszikus elegancia is erősen jelen van: különösen a hölgyek körében a nagy lóversenyek hagyományait idéző, látványos kalapkompozíciók, finom szabású ruhák és kifinomult kiegészítők teszik teljessé az esemény hangulatát.

LOUISVILLE, KENTUCKY - MAY 02: Cherie DeVaux trainer of Golden Tempo #19, the first female trainer to win the Kentucky Derby, celebrates with the trophy in the winner's circle following the 152nd running of the Kentucky Derby at Churchill Downs on May 02,
