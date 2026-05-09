Őrült amerikai fazonok, elképesztő kalapok és száguldó telivérek – galéria

A Kentucky Derby az Egyesült Államok egyik legrégebbi és legismertebb sporteseménye: először 1875-ben rendezték meg, és azóta minden tavasszal a kentuckyi Louisville-ben, a Churchill Downs versenypályán tartják. A verseny az amerikai telivérversenyzés egyik legfontosabb eseménye, a Triple Crown első állomása, amelynek eredményét a hazai lósport mellett a nemzetközi szakma is kiemelt figyelemmel követi.

Egy rajongó a 152. Kentucky Derbyn

Fotó: Leandro Lozada / AFP

A Kentucky Derby régóta túlmutat önmagán: nemcsak sportesemény, hanem társadalmi és kulturális látványosság is. A világ különböző pontjairól érkező tulajdonosok, tenyésztők, fogadók és rajongók számára a verseny presztízse évről évre megkerülhetetlenné teszi Louisville-t.

A lelátókon legalább akkora figyelem jut a közönségre, mint a lovakra. A Derby híres arról, hogy egyes szurkolók egészen őrült, teátrális öltözékekben és feltűnő, sokszor már-már szoborszerű kalapokban érkeznek. Ugyanakkor a klasszikus elegancia is erősen jelen van: különösen a hölgyek körében a nagy lóversenyek hagyományait idéző, látványos kalapkompozíciók, finom szabású ruhák és kifinomult kiegészítők teszik teljessé az esemény hangulatát.

A képre kattintva nyílik a galéria: