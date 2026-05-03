Hihetetlen, mit művelnek ezekkel a plüssökkel Japánban – galéria

Japánban már nemcsak az emberek járhatnak wellnesskezelésre, hanem a plüssállatok is. Hatalmas sikert aratott a közösségi médiában egy japán tisztító cég, amely spaszolgáltatáshoz hasonló gondossággal tisztítja meg a megkopott játékokat.
A Jamanasi prefektúrában működő vállalkozás évente több mint tízezer plüssfigurát „újít fel”. A dolgozók kézzel mossák, gőzölik és finoman kefélik a játékokat, miközben külön figyelnek arra, hogy ne sérüljenek az érzelmi értékkel bíró részletek.

Maszakazu Simura vegytisztító szakember egy plüssjátékot tisztít a Cleaning Yonmarusan üzemében, a Jamanasi prefektúrában található Fuefuki városában
Fotó: AFP/Philip Fong

Egyes tulajdonosok például kifejezetten kérik, hogy bizonyos foltok vagy firkák maradjanak meg, mert azok fontos emlékeket őriznek.

A videók milliós nézettséget értek el az interneten, sokakat lenyűgözött a japán precizitás és törődés. A cég szerint már külföldről is érkeznek ügyfelek, akik japán utazásukat a plüssök „wellnesskezelésével” kötik össze. Amíg a játékokat tisztítják, a turisták bejárják az országot, majd hazautazás előtt átveszik a megújult kedvenceket.

Galéria: Plüsstisztítás Japánban
Maszakazu Simura vegytisztító szakember egy plüssjátékot helyez mosógépbe a Cleaning Yonmarusan üzemében, a Jamanasi prefektúrában található Fuefuki városában

A különleges riportot videós formában is megtekintheti:

 

