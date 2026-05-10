Ridley Scott ihlette a dorseti sajtfutást, azóta hagyománnyá vált – galéria

A dél-angliai Dorset egyik legismertebb hagyományőrző mókája a Holiday Weekend Cheese Run, amelyet a helyiek több mint egy évtizede, a 2010-es évek eleje óta rendeznek meg rendszeresen. A verseny helyszíne a meredek, macskaköves Gold Hill, amely önmagában is turistalátványosság – ilyenkor azonban igazi szabadtéri arénává alakul.

A pálya rövid, ám annál embert próbálóbb: nagyjából 165 méteres emelkedőn kell futniuk a résztvevőknek, miközben egy 23 kilogrammos sajttömböt cipelnek. A kihívás nemcsak a sebességről szól, hanem az egyensúlyról is, hiszen a meredek 17%-os emelkedő és az egyenetlen macskakövek könnyen kibillentik a versenyzőket az egyensúlyukból.

A verseny ötlete a brit sajtkultúra és a vidéki hagyományok ünnepléséből született, de Ridley Scott 1973-as Hovis kenyér reklámfilmjével vált világhírűvé.

Az esemény minden évben több ezer nézőt vonz: a domboldalt és a környező utcákat zsúfolásig megtöltik a kíváncsi turisták és a helyiek, akik piknikezve, szurkolva élvezik a látványos futamot. A Cheese Run a település holiday weekend fesztiváljának része, amelyen helyi ételek, kézműves vásár és zenei programok is várják az érdeklődőket.

