Temető is jár a luxusházhoz: templomból alakítottak ki különleges otthont Angliában

Eladóvá vált egy egészen különleges ingatlan Angliában: egy több mint 200 éves templomot alakítottak át luxusotthonná, amelyhez saját temetőkert is tartozik.
A műemléki védelem alatt álló Szent Péter-templom az angliai Saxby falujában épült még 1789-ben, most pedig 695 ezer fontért keresik új tulajdonosát. Az ingatlan három hálószobás családi házzá alakult át, miközben számos eredeti részletet megőriztek.

A házban ma is megtalálható az eredeti szószék, a keresztelőmedence, valamint a gyönyörű ólomüveg ablakok és kő díszítések. Az egykori templomot az ingatlanhirdetés szerint „egyedülálló” otthonná alakították.

A legmegdöbbentőbb részlet azonban az, hogy a kertben egy régi temető is helyet kapott, ami igazán különleges hangulatot ad az ingatlannak.

