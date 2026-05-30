Temető is jár a luxusházhoz: templomból alakítottak ki különleges otthont Angliában

A műemléki védelem alatt álló Szent Péter-templom az angliai Saxby falujában épült még 1789-ben, most pedig 695 ezer fontért keresik új tulajdonosát. Az ingatlan három hálószobás családi házzá alakult át, miközben számos eredeti részletet megőriztek.

Templomból alakítottak ki különleges otthont Angliában

Fotó: Northfoto/SWNS/Unique Property Company

A házban ma is megtalálható az eredeti szószék, a keresztelőmedence, valamint a gyönyörű ólomüveg ablakok és kő díszítések. Az egykori templomot az ingatlanhirdetés szerint „egyedülálló” otthonná alakították.

A legmegdöbbentőbb részlet azonban az, hogy a kertben egy régi temető is helyet kapott, ami igazán különleges hangulatot ad az ingatlannak.