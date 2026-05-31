thomas dambo

Különleges trollsereg jelent meg egy amerikai parkban

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Hatalmas, fából készült trollszobrok bukkantak fel az észak-karolinai Raleigh városában található Dix Parkban. Az alkotásokat a világhírű újrahasznosító művész és aktivista, Thomas Dambo készítette, aki monumentális, természetbe illeszkedő trollfiguráiról ismert.
Az újrahasznosított faanyagból épített szobrok a park erdős részein rejtőznek, így a látogatók séta közben szinte váratlanul találkozhatnak velük.

A trollsereg az észak-karolinai Raleigh városában található Dix Parkban 
Fotó: Northfoto/Hans Pennink

A különleges installációk egyszerre látványosak és környezetbarát üzenetet is hordoznak.

Thomas Dambo világszerte számos hasonló trollszobrot készített már, célja pedig az, hogy az újrahasznosítás és a természetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet művészetén keresztül.

