Különleges trollsereg jelent meg egy amerikai parkban

Az újrahasznosított faanyagból épített szobrok a park erdős részein rejtőznek, így a látogatók séta közben szinte váratlanul találkozhatnak velük.

A trollsereg az észak-karolinai Raleigh városában található Dix Parkban

A különleges installációk egyszerre látványosak és környezetbarát üzenetet is hordoznak.

Thomas Dambo világszerte számos hasonló trollszobrot készített már, célja pedig az, hogy az újrahasznosítás és a természetvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet művészetén keresztül.