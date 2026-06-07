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színésznő

A Melrose Place sztárja, Alyssa Milano nagyot villant – mutatjuk a dögös képeket

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A képeiről azonnal lejön a vibrálás. Nem harsány, nem erőltetett — egyszerűen tele van élettel. Alyssa Milano stílusa változatos: hol elegáns, hol vagány, hol természetes, de mindegyikben ott van az a dögös nőiesség, amit nem lehet tanulni.
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színésznőíróBrooklynproducerMelrose Place

Alyssa Milano amerikai színésznő, énekesnő és aktivista. Gyereksztárként indult a Who’s the Boss? sorozatban, majd a Melrose Place tette világhírűvé. Azóta  jelentős mértékben hozzájárult a szórakoztatóiparhoz színésznőként, producerként, íróként és aktivistaként.

Alyssa Milano
Alyssa Milano, színésznő
Fotó: Faye Sadou

Alyssa Milano képei olyanok, mintha minden fotó egy pillanattal a nevetés vagy a mozdulat előtt készült volna. Tele vannak élettel, melegséggel, természetes vonzerővel.

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