A Melrose Place sztárja, Alyssa Milano nagyot villant – mutatjuk a dögös képeket

A képeiről azonnal lejön a vibrálás. Nem harsány, nem erőltetett — egyszerűen tele van élettel. Alyssa Milano stílusa változatos: hol elegáns, hol vagány, hol természetes, de mindegyikben ott van az a dögös nőiesség, amit nem lehet tanulni.

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Alyssa Milano amerikai színésznő, énekesnő és aktivista. Gyereksztárként indult a Who’s the Boss? sorozatban, majd a Melrose Place tette világhírűvé. Azóta jelentős mértékben hozzájárult a szórakoztatóiparhoz színésznőként, producerként, íróként és aktivistaként. Alyssa Milano, színésznő

Fotó: Faye Sadou Alyssa Milano képei olyanok, mintha minden fotó egy pillanattal a nevetés vagy a mozdulat előtt készült volna. Tele vannak élettel, melegséggel, természetes vonzerővel. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Alyssa Milano (@milano_alyssa) által megosztott bejegyzés

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