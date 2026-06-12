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színésznő

A hét legdögösebb csaja a Melrose Place sztárja, Alyssa Milano lett az Origo olvasói szerint

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A képeiről azonnal lejön a vibrálás. Nem harsány, nem erőltetett — egyszerűen tele van élettel. Alyssa Milano stílusa változatos: hol elegáns, hol vagány, hol természetes, de mindegyikben ott van az a dögös nőiesség, amit nem lehet tanulni.
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színésznőíróBrooklynproducerMelrose Place

Alyssa Milano amerikai színésznő, énekesnő. Gyereksztárként indult a Who’s the Boss? sorozatban, majd a Melrose Place tette világhírűvé. Azóta  jelentős mértékben hozzájárult a szórakoztatóiparhoz mind színésznőként, mind producerként, íróként és aktivistaként is.

Alyssa Milano
Alyssa Milano, színésznő
Fotó: Faye Sadou / Northfoto

Alyssa Milano képei olyanok, mintha minden fotó egy pillanattal a nevetés vagy a mozdulat előtt készült volna. Tele vannak élettel, melegséggel, természetes vonzerővel.

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