Az Oscar-díjas Ariana DeBose meg sem próbálja elrejteni csodás, feszes melleit – durván szexi galéria

Ariana DeBose amerikai színésznő, énekesnő és táncosnő, aki a West Side Story új változatával robbant be igazán, és Oscar‑díjat is kapott érte. Számos egyéb elismerésben részesült, többek között Brit Filmakadémia-díjat, Screen Actors Guild-díjat és Golden Globe-díjat is kapott, valamint Tony-díjra is jelölték.

Ariana DeBose, színésznő

Fotó: Billy Bennight / Northfoto