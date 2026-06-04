Az Oscar-díjas Ariana DeBose meg sem próbálja elrejteni csodás, feszes melleit – durván szexi galéria

Ő az a nő, akire ránézel, és rögtön érzed, hogy tele van energiával, izmos, sportos, feszes alkat, látszik rajta a táncos múlt minden előnye. Ariana DeBose nem próbál dögös lenni, ő az.
Ariana DeBose amerikai színésznő, énekesnő és táncosnő, aki a West Side Story új változatával robbant be igazán, és Oscar‑díjat is kapott érte. Számos egyéb elismerésben részesült, többek között Brit Filmakadémia-díjat, Screen Actors Guild-díjat és Golden Globe-díjat is kapott, valamint Tony-díjra is jelölték.
Ariana DeBose képei olyanok, mintha minden egyes fotón épp egy pillanattal a mozdulat előtt kapták volna el. Nem áll be szépen, nem próbál „jó oldalát” mutatni – egyszerűen berobban a képbe, és kész.
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