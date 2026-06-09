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török

Cansu Dere, a Szulejmán sztárja szemérmetlenül kirakta a melleit – mutatjuk a dögös képeit

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Nem finom, nem törékeny, nem lágy. Cansu Dere egyéniségében van valami kimondatlan szilárdság, amitől az ember nem a vonásait nézi először, hanem azt, ahogyan tartja magát.
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törökszulejmánmiss turkeymodellszínésznő

Cansu Dere török színésznő és modell. Harmadik helyezett lett a Miss Turkey szépségversenyen, innen indult a modellkarrierje. Az Isztambuli Egyetem régészet szakán tanult, majd a televízióban és filmben futott be. Láthattuk a Szulejmán sorozatban. 

Cansu Dere
Cansu Dere, színésznő
Fotó: Atilano Garcia

Cansu Dere a képein nem akar többnek látszani, mint ami: egy finoman dögös filmsztár.

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