Cansu Dere, a Szulejmán sztárja szemérmetlenül kirakta a melleit – mutatjuk a dögös képeit

Nem finom, nem törékeny, nem lágy. Cansu Dere egyéniségében van valami kimondatlan szilárdság, amitől az ember nem a vonásait nézi először, hanem azt, ahogyan tartja magát.

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Cansu Dere török színésznő és modell. Harmadik helyezett lett a Miss Turkey szépségversenyen, innen indult a modellkarrierje. Az Isztambuli Egyetem régészet szakán tanult, majd a televízióban és filmben futott be. Láthattuk a Szulejmán sorozatban. Cansu Dere, színésznő

Fotó: Atilano Garcia Cansu Dere a képein nem akar többnek látszani, mint ami: egy finoman dögös filmsztár. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cansu Dere (@cansudere) által megosztott bejegyzés

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