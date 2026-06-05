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Cardi B, az amerikai rapper egyszerűen bődületes, a hatalmas melleit direkt a kirakatba rakja – mutatjuk az izgató képeit

8 perce
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Extrém előadó és popkulturális ikon. Cardi B az egyik legmeghatározóbb női figura a modern hiphopban, a zenéje pont olyan, mint ő maga: energikus, harsány, tele karakterrel.
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new yorkBronxdalszerzőrapperénekes

Cardi B egy amerikai rapper, énekes, dalszerző és médiaszemélyiség. A New York állambeli Bronxban született és nőtt fel, és először azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy sztriptíztáncos karrierjéről beszélt a közösségi médiában. Az Instagramon keresztül vált internetes hírességgé. Azóta Grammy‑díjas előadó. 

Cardi B, rapper
Cardi B, rapper
Fotó: Yehiel Chekroune / Bestimage

Cardi B az a nő, akit nem lehet nem észrevenni. Extrém ruhák, merész színek, hatalmas hajviseletek, erős smink, és minden mozdulatából süt, hogy élvezi a figyelmet.

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