Cardi B, az amerikai rapper egyszerűen bődületes, a hatalmas melleit direkt a kirakatba rakja – mutatjuk az izgató képeit

Cardi B egy amerikai rapper, énekes, dalszerző és médiaszemélyiség. A New York állambeli Bronxban született és nőtt fel, és először azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy sztriptíztáncos karrierjéről beszélt a közösségi médiában. Az Instagramon keresztül vált internetes hírességgé. Azóta Grammy‑díjas előadó.

Cardi B, rapper

Fotó: Yehiel Chekroune / Bestimage