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modell

Az indiai színésznő-modell, Chitrangda Singh szépsége megkérdőjelezhetetlen és lenyűgöző – mutatjuk a szexi képeit

32 perce
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Nem harsány, nem erőlködik, mégis nagyon vonzó — az a fajta szépség, ami magától működik. Chitrangda Singh nőies, arányos, feszes alkat, semmi túlzás, de minden a helyén van. Hibátlan, egyszerűen nem lehetne belekötni.
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modellindiaiszínésznő

Chitrangda Singh indiai színésznő és modell, utóbbiban nagyon ismert: reklámok, magazinok, kampányok — stabil, népszerű arc Indiában. A filmekben gyakran kap erős, modern női szerepeket.

Chitrangda Singh képei olyanok, mint ő maga: erősek, összeszedettek, és minden egyes fotón látszik, hogy pontosan tudja, mit csinál. 

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