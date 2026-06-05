A dominikai származású kebelcsoda, Dascha Polanco képei a földbe döngölnek – mutatjuk a brutál dögös fotóit!

Nem a „vékony modellvonalat” hozza, hanem azt a fajta telt, erős, felnőtt nőiességet, amihez nem kell különösebb magyarázat. Dascha Polanco maga a két lábon járó tömény dögség, és ezzel abszolút tisztában is van.
Dascha Polanco dominikai származású amerikai színésznő, legismertebb szerepe Dayanara Diaz a Narancs az új fekete című sorozatból. Általában erős karaktereket játszik, markáns jelenléttel, a kamera szereti a természetes, feltűnő nőiességét.
Dascha Polanco galériája nem hagy kívánnivalót maga mögött.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!