A dominikai származású kebelcsoda, Dascha Polanco képei a földbe döngölnek – mutatjuk a brutál dögös fotóit!

Nem a „vékony modellvonalat” hozza, hanem azt a fajta telt, erős, felnőtt nőiességet, amihez nem kell különösebb magyarázat. Dascha Polanco maga a két lábon járó tömény dögség, és ezzel abszolút tisztában is van.

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Dascha Polanco dominikai származású amerikai színésznő, legismertebb szerepe Dayanara Diaz a Narancs az új fekete című sorozatból. Általában erős karaktereket játszik, markáns jelenléttel, a kamera szereti a természetes, feltűnő nőiességét. Dascha Polanco, színésznő

Fotó: ImagePressAgency/face to face Dascha Polanco galériája nem hagy kívánnivalót maga mögött. A bejegyzés megtekintése az Instagramon DASCHA POLANCO (@sheisdash) által megosztott bejegyzés

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