Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

„Micsoda disznóság!" – új videóval jelentkezett Orbán Viktor

Fontos

Nyugdíjas SZÉP-kártya: mutatjuk, mikortól, mennyi pénz érkezhet, és mire lehet költeni

színésznő

A dominikai származású kebelcsoda, Dascha Polanco képei a földbe döngölnek – mutatjuk a brutál dögös fotóit!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Nem a „vékony modellvonalat” hozza, hanem azt a fajta telt, erős, felnőtt nőiességet, amihez nem kell különösebb magyarázat. Dascha Polanco maga a két lábon járó tömény dögség, és ezzel abszolút tisztában is van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
színésznőamerikaiDominikai Köztársaság

Dascha Polanco dominikai származású amerikai színésznő, legismertebb szerepe Dayanara Diaz a Narancs az új fekete című sorozatból. Általában erős karaktereket játszik, markáns jelenléttel, a kamera szereti a természetes, feltűnő nőiességét.

Dascha Polanco, színésznő
Dascha Polanco, színésznő
Fotó: ImagePressAgency/face to face

Dascha Polanco galériája nem hagy kívánnivalót maga mögött.

1 2 3
... 14
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!